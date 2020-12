Komende zondag is het bijna twee maanden geleden dat het Red Team een laatste advies uitbracht aan het kabinet. Volgens lid Wim Schellekens heeft de groep onafhankelijke experts voorlopig "alles gezegd dat er te zeggen is" en willen de deskundigen niet bestempeld worden als "zeurpiet", door zich constant te herhalen. Dat liet hij weten in gesprek met NU.nl. Begin januari volgt pas een nieuw advies.

De oud-huisarts en voormalig ziekenhuisbestuurder benadrukt dat het Red Team nog veelvuldig overlegt. De groep wetenschappers en gezondheidsexperts, die ongevraagd adviezen publiceren over de staat van de pandemie, zijn wel terughoudender geworden met bijvoorbeeld televisie-interviews, vervolgt Schellekens. Red Team-leden verschenen vooral op persoonlijke titel in het nieuws.

Schellekens stelt dat de rapporten die het Red Team eind oktober uitbracht uitvoerig en onderbouwd beschreven hoe het kabinet had moeten handelen, zodat bijvoorbeeld Oud en Nieuw uitgebreider gevierd kon worden. Er is echter niet adequaat ingegrepen, zo oordeelt hij. "Het is echter niet aan ons om weer te zeggen dat er foute beslissingen zijn gemaakt. Uiteindelijk toetst de Tweede Kamer het beleid van het kabinet."

Begin januari toch weer een advies

Begin januari volgt desondanks een nieuw advies vanuit het Red Team. Daarin zal worden ingegaan op welke maatregelen getroffen moeten worden na de start van het vaccinatieproces, maar vóórdat de vaccinatiegraad voldoende is om grote groepen Nederlanders te beschermen. Zonder plan lonkt een nieuwe lockdown in april, vermoedt Schellekens.

Hij benadrukt het belang van het intensiveren van het bron- en contactonderzoek, het uitbreiden van de testcapaciteit en verdere inzet op preventief testen: het testen van personen zonder klachten. Ook moeten Nederlanders tijdens het vaccinatieproces gewezen worden op de geldende maatregelen, vindt het team.

Schellekens noemt het opmerkelijk dat op 12 januari een knoop wordt doorgehakt over mogelijke versoepelingen en vreest dat de teugels te snel worden losgelaten. "Er komt nog een piek aan, medio januari is te vroeg. Het kabinet kan dan alleen versoepelen als het eigen signaalwaardes opzij zet, mogelijk onder economische druk."