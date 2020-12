Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Nationaal Aftelmoment gaat toch door

Het Nationaal Aftelmoment in Amsterdam gaat toch door. Het evenement dat op het Museumplein zou plaatsvinden, werd eerder afgelast. De Johan Cruijff ArenA is nu aangewezen als alternatieve locatie. Op deze plek kan het evenement plaatsvinden zonder dat er mensen op afkomen.

Coronavaccin voorkomt ook nieuwe ziekte bij kinderen en jongvolwassenen

Coronavaccins helpen ook in de strijd tegen een nieuwe ziekte die dit jaar bij kinderen en jongvolwassenen werd aangetroffen. De relatie tussen de zogeheten MIS-C-ziekte en het coronavirus is zo goed als vastgesteld. In totaal zijn er in Nederland zo'n vijftig MIS-C-gevallen bekend.

Geredde Russische kat krijgt titel van plaatsvervangend minister

Een kat is onlangs in Rusland aan de dood ontsnapt toen hij, verpakt in een vuilniszak, op het laatste moment door een oplettende medewerker gered werd van de vuilnispers. Het dier heeft nu de symbolische titel van plaatsvervangend minister van Milieu in de regio Oeljanovsk gekregen.

'Kans dat opgenomen coronapatiënt overlijdt tijdens tweede golf gehalveerd'

Opgenomen coronapatiënten lopen tijdens de tweede golf fors minder kans te overlijden aan de gevolgen van het virus, meldt Nieuwsuur woensdag. Ten opzicht van de eerste golf gaat het om een afname van 47 procent. De onderzoekers vermoeden dat betere behandelmethodes verantwoordelijk zijn voor de afname.

57.000 jaar oude wolvenpup in Canada ontdooid uit ijs

Een gouddelver heeft in de Canadese regio Yukon een bijna intacte gemummificeerde wolvenpup gevonden. Het dier was ontdooid uit een laag ijs en blijkt 57.000 jaar oud te zijn. Het jong is door de lokale bevolking van Yukon Zhùr genoemd, wat in hun taal 'wolf' betekent.