Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 11.555 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er wel minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (11.756). Woensdag lag het daggemiddelde nog op 11.866. Het is voor het eerst sinds begin december dat een daling van het daggemiddelde wordt waargenomen.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde cijfer van de zeven voorgaande dagen om zo een beter beeld te schetsen van het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland. Vanwege de schommeling van de dagcijfers is het volgens het RIVM beter om naar de weekcijfers te kijken.

Een nieuwe ICT-storing bij het instituut maakte vorige week extra duidelijk dat dagcijfers een vertekend beeld kunnen geven. Deze week zijn alle gemelde dagcijfers volledig, verzekert het RIVM.

Maandag, dinsdag en woensdag fluctueerden de cijfers. Achtereenvolgens werden 11.212, zo'n 9.872 en 10.447 nieuwe positieve tests gemeld. Op dinsdag en woensdag werden ruim 200 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld en op donderdag 89 sterfgevallen.

Daggemiddelden van de afgelopen week Woensdag 23 december: 11.756

Dinsdag 22 december: 11.866

Maandag 21 december: 11.022

Zondag 20 december: 10.573

Zaterdag 19 december: 10.053

Vrijdag 18 december: 9.605

Donderdag 17 december: 9.026

RIVM: Alle seinen nog steeds op rood

Bij de publicatie van de weekcijfers bleek dat vorige week ruim 82.000 positieve tests waren afgenomen, een stijging van 20 procent ten opzichte van de voorgaande week.

Het RIVM benadrukte dat de strenge lockdown nog geen effect op de cijfers had, omdat deze nog niet lang genoeg van kracht is. Op 15 december werd het maatregelenpakket aangescherpt. Doorgaans duurt het ruim twee weken voordat de effecten van nieuwe maatregelen zichtbaar worden.

Het is ook niet duidelijk of de Britse coronavariant de coronacijfers doet oplopen. Het gemuteerde coronavirus, dat mogelijk 70 procent besmettelijker is dan het oorspronkelijke virus, is in Nederland tweemaal aangetroffen. Het RIVM stelt geen aanwijzingen te hebben dat de variant zich in Nederland verder heeft verspreid, "maar er is nog een heleboel onduidelijk".

