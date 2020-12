De Gezondheidsraad adviseert om toch vooral ouderen in te enten met het coronavaccin van farmaceuten Pfizer en BioNTech. Het vaccin moet daarnaast maar in een beperkte hoeveelheid naar zorgpersoneel gaan. Dat staat in het nieuwe advies dat donderdag naar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is gestuurd. De raad adviseerde zoiets in november al, maar het kabinet besloot daarna om zorgpersoneel voorrang te geven op ouderen.

Het donderdag gepubliceerde advies gaat over het Pfizer-vaccin. Dat is specifieker dan het advies van vorige maand, dat over alle vaccins in het algemeen ging. Alle zes de vaccins die de Europese Unie heeft besteld, werken een klein beetje anders.

Volgens de Gezondheidsraad werkt het Pfizer-vaccin "boven verwachting goed" bij ouderen. Er wordt benadrukt dat een coronabesmetting bij zestigplussers vaker leidt tot ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden dan bij andere leeftijdsgroepen. Het advies is daarom om zo veel mogelijk doses van het Pfizer-vaccin voor ouderen te reserveren.

De raad adviseert het kabinet om (nog) niet te kiezen voor een strategie die gericht is op het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, maar voor een strategie die voorkomt dat er te veel coronapatiënten in het ziekenhuis belanden waardoor de zorg overbelast raakt. "Het is nog onzeker in hoeverre dit vaccin verspreiding van het virus kan voorkomen", klinkt de uitleg.

'Beperkt deel' van vaccin naar zorgmedewerkers

In het advies staat verder dat een "een beperkt deel" van de doses wel naar de zorgmedewerkers kan, zodat op deze manier kwetsbare ouderen worden beschermd en de continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd.

Een ander vaccin, dat van AstraZeneca, kan volgens de raad op een later moment "uitkomst bieden voor alle zorgmedewerkers". Dat vaccin moet nog worden beoordeeld door de Europese autoriteiten. De raad schrijft dat van dit vaccin in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een grote hoeveelheid wordt verwacht.

Kabinet wil eerst zorgmedewerkers vaccineren

Ondanks het eerdere, voorlopige advies over de toediening van vaccins tegen COVID-19 in het algemeen vond het kabinet het tot nu toe efficiënter om eerst zorgmedewerkers in te enten. De Pfizer-vaccins moeten namelijk diep ingevroren bewaard worden. Dat is makkelijker op centrale priklocaties (waar gezonde mensen zoals zorgmedewerkers zelf naartoe kunnen komen) dan in kleinschalige zorginstellingen (waar kwetsbaren wonen). Het kabinet heeft nog niet gereageerd op dit nieuwe advies.

Nederland verwacht 7,8 miljoen coronavaccins van Pfizer. Elke persoon heeft twee doses nodig om beschermd te zijn. Omdat Pfizer niet direct zo veel vaccins kan produceren als verwacht, zal Nederland op korte termijn ongeveer een half miljoen doses ontvangen.

Naar verwachting kan in Nederland op 8 januari worden begonnen met de vaccinatiecampagne. Volgens minister De Jonge is er geen aanleiding om te denken dat deze datum niet gehaald zal worden. Veel andere EU-landen beginnen na de kerstdagen al met vaccineren.