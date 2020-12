Iedereen die vanaf 29 december per vliegtuig vanuit risicogebieden naar Nederland reist, moet voor vertrek een negatieve coronatest tonen. De verplichting geldt ook voor Nederlanders, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag.

De test moet maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland afgenomen zijn. Het gaat hierbij om de PCR-test. Reizigers krijgen aanvullend het dringende advies bij thuiskomst tien dagen in quarantaine te gaan, ook als ze negatief getest zijn.

Reizigers met een positieve testuitslag mogen niet aan boord van het vliegtuig. Deze maatregel geldt sinds woensdag voor het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. In deze landen zijn twee varianten van het coronavirus aangetroffen die mogelijk besmettelijker zijn.

"Het is niet uit te sluiten dat er in andere landen een vergelijkbaar virus zoals in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika aangetroffen zal worden", schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook controles bij aankomst in Nederland

Reizigers worden overigens niet alleen voor vertrek gecontroleerd. Op de Nederlandse luchthavens zullen screenings plaatsvinden, meldt De Jonge. Dit gebeurt op basis van steekproeven.

Het kabinet wil de verplichting op "zeer korte termijn" verder uitbreiden naar reizigers die gebruikmaken van internationaal trein- of busverkeer. Ook wordt benadrukt dat buitenlandse reizen alleen gemaakt moeten worden als er sprake is van noodzaak. Een vakantie valt daar bijvoorbeeld niet onder.

Voor de meeste landen geldt vanwege gezondheids- en veiligheidsrisico's een oranje reisadvies. De rest van de wereld kleurt rood, wat betekent dat alle reizen worden afgeraden. De nieuwe maatregel gaat op 29 december 2020 om 0.01 uur in.