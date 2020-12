Het RIVM meldt woensdag 10.447 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (11.788). Wel is er sprake van een stijging ten opzichte van de vorige dag, terwijl in de afgelopen twee dagen juist sprake was van een daling.

Maandag en dinsdag werden respectievelijk 11.212 en 9.872 positieve tests gemeld. In beide gevallen ging het om een daling ten opzichte van de dag ervoor.

Het RIVM meldt woensdag dat nog eens 106 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Dat zijn tien sterfgevallen minder dan een dag eerder.

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is woensdag gelijk gebleven. Er liggen 2.289 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 603 op de intensive care. Op de Duitse intensive care liggen vijf Nederlandse coronapatiënten. Dat zijn er drie meer dan dinsdag.

Daggemiddelden van de afgelopen week Dinsdag 22 december: 11.788

Maandag 21 december: 10.944

Zondag 20 december: 10.495

Zaterdag 19 december: 10.053

Vrijdag 18 december: 9.605

Donderdag 17 december: 9.026

Woensdag 16 december: 8.295

RIVM: Alle seinen nog steeds op rood

Volgens het RIVM is het nog te vroeg om de effecten van de strengere lockdown te zien. Die lockdown ging op 15 december in en duurt tot 19 januari.

"Alle seinen staan nog op rood", zei het instituut dinsdag naar aanleiding van de weekcijfers. In de afgelopen week zijn 82.340 positieve tests en 472 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld.

Ook is het percentage positieve tests toegenomen. Het aandeel groeide van 12 procent twee weken geleden tot 13,6 procent in de afgelopen week.

De Britse regering maakte maandag bekend dat in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe, mogelijk besmettelijkere variant van het coronavirus is ontdekt.

Deze mutatie van het coronavirus is bij twee personen in Nederland vastgesteld. Er zijn geen aanwijzingen dat deze variant zich in Nederland verder heeft verspreid, maar er is nog "een heleboel onduidelijk", zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel in gesprek met NU.nl. De komende tijd wordt nader onderzoek gedaan naar de mutatie.

Nederland begint op 8 januari met vaccineren

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA heeft maandag het vaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd. Op 8 januari wordt de eerste Nederlander tegen COVID-19 gevaccineerd.

Op 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd naar medewerkers in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Personen die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen telefonisch een afspraak maken. Later kan dat ook digitaal.

GGD's zullen uiterlijk op 11 januari op drie locaties in het land (in de regio's Rotterdam, Utrecht en Hart voor Brabant) beginnen met vaccineren. Een week later moeten op 25 verschillende locaties burgers ingeënt worden.

