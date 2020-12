Britse autoriteiten zijn woensdagmiddag begonnen met het testen van vrachtwagenchauffeurs die in het Verenigd Koninkrijk zijn gestrand. Duizenden chauffeurs wachten op hun oversteek van Dover naar Calais. Frankrijk had de grens eerder gesloten, omdat in het Verenigd Koninkrijk een mutatie van het coronavirus was opgedoken.

Chauffeurs die naar het vasteland willen, moeten een sneltest ondergaan. Als die positief uitvalt, kunnen ze een PCR-test laten doen. Als ook die uitwijst dat ze het coronavirus hebben, moeten ze in isolatie in een hotel.

Het gaat nog wel even duren voordat alles weer op gang komt in het zuidoostelijke graafschap Kent. "We blijven chauffeurs oproepen tot nader order niet naar Kent te komen, waar we er alles aan doen om de opstoppingen in de havens op te lossen", aldus het Britse ministerie van Transport.

Praat mee op NUjij Ben jij vrachtwagenchauffeur en ben je gestrand in Dover? Deel je verhaal op Nujij.

Veel vrachtwagenchauffeurs staan al dagen vast en de sfeer begint grimmiger te worden. Boze chauffeurs keren zich tegen de politie, omdat ze mogelijk niet voor de kerstdagen thuis zijn.

De politie probeerde woensdagochtend een groep chauffeurs tegen te houden, wat leidde tot geduw en getrek. Tot nu toe is één persoon gearresteerd. Hij blokkeerde volgens BBC News een snelweg in Dover.

59 Vrachtwagenchauffeurs in Dover botsen met politie

Weg naar Frankrijk was enkele dagen geblokkeerd

De weg naar Frankrijk was enkele dagen geblokkeerd uit vrees voor de verspreiding van een gemuteerde variant van het virus. Dinsdagavond maakte de Franse premier Jean Castex bekend dat Fransen en andere EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk vanaf woensdag weer naar Frankrijk mogen reizen.

Het Britse leger, de National Health Service (NHS) en teams die bron- en contactonderzoek doen, hebben als onderdeel van het Brits-Franse akkoord meerdere testfaciliteiten in Kent ingericht.