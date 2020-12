Coronavaccins spelen niet alleen een belangrijke rol in de coronapandemie, maar ook in de strijd tegen een nieuwe ziekte die dit jaar werd aangetroffen bij kinderen en jongvolwassenen. De relatie tussen de zogeheten MIS-C-ziekte en het coronavirus is zo goed als vastgesteld, vertelt kinderimmunoloog Taco Kuijpers van het Amsterdam UMC woensdag in gesprek met NU.nl.

MIS-C kwam in het vizier van artsen nadat sommige kinderen na een coronavirusinfectie ernstige ontstekingsziektes opliepen, met symptomen die aanvankelijk erg leken op de ziekte van Kawasaki. Dat is een zeldzame ziekte die gekenmerkt wordt door ontstekingen in bloedvaten, die ook bij MIS-C kunnen opspelen.

Andere symptomen van MIS-C zijn vermoeidheid, koorts, buikpijn, diarree, vermoeidheid, nekpijn, huiduitslag en vervellingen, blijkt uit informatie van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. Daarbij benadrukken experts dat de symptomen ook kunnen opspelen door andere oorzaken en het daarom belangrijk is om met de huisarts te overleggen wanneer een kind bijvoorbeeld meerdere dagen koorts heeft.

MIS-C bleek op bepaalde punten te verschillen en heeft een zwaarder ziektebeeld dan Kawasaki, aldus Kuijpers. MIS-C-patiënten werden met enige regelmaat opgenomen op intensivecareafdelingen, waar zij vaak enkele dagen behandeld werden. Daarnaast treft MIS-C niet alleen jonge kinderen, zoals bij Kawasaki, maar ook jongvolwassenen. De oudste patiënt in het Amsterdamse ziekenhuis was achttien jaar, de jongste drie maanden.

MIS-C-patiënten worden op vrijwel dezelfde wijze behandeld als Kawasaki-patiënten. Zonder de juiste behandeling kan de nieuwe ziekte dodelijk zijn, zo bleek in het buitenland. In Nederland is nog geen patiënt aan de ziekte overleden, weet Kuipers. Ook de ernstigste scenario's, waarbij jonge patiënten aan hartlongmachines worden gelegd, is nog niet voorgekomen. Kuipers: "Of dat ligt aan de snelle reactie van dokters en ons gezondheidssysteem, durf ik niet te zeggen."

'Medio 2021 gaat aantal ziektegevallen afnemen'

In totaal zijn er in Nederland zo'n vijftig MIS-C-gevallen bekend. Kuijpers vermoedt dat dit aantal in januari gaat stijgen. "Dat gebeurt vaak na een coronapiek. Dan komen de meeste acute gevallen in beeld, terwijl kinderen drie tot vier weken na een besmetting last krijgen van de ziekte." Kuijpers legt uit dat het als ouder moeilijk kan zijn om op tijd aan de bel te trekken, omdat bij kinderen de corona-infectie onopgemerkt kan blijven.

Als in januari de eerste coronavaccins worden uitgedeeld, luidt dat het begin van het einde in voor MIS-C, hoopt Kuijpers. Daarbij benadrukt de kinderimmunoloog dat het tot na medio 2021 gaat duren voor het aantal gevallen écht gaat dalen, omdat dan de vaccinatiegraad hoog genoeg zal zijn.

'MIS-C zal niet volledig verdwijnen'

De ziekte zal, evenals het coronavirus, niet compleet verdwijnen na de vaccinatie. "Het is niet alleen afhankelijk van het virus", aldus Kuijpers. Internationaal onderzoek moet uitwijzen of een bepaalde genetische aanleg kinderen kwetsbaarder maakt voor MIS-C. "In bepaalde gezinnen kreeg een van de positief geteste kinderen klachten die zowel voorkomen bij Kawasaki als MIS-C. De vraag is waarom alleen dat kind getroffen werd."

De kinderimmunoloog benadrukt dat de ziekte nog altijd als "zeldzaam" aangemerkt kan worden en wijst op hoe goed behandelbaar MIS-C is. "Het is niet zo dat één leeftijdsgroep een ernstiger ziekteverloop kent dan andere. Over het algemeen zien wij de jonge patiënten volledig herstellen."