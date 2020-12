Het vliegverbod voor passagiers uit Zuid-Afrika en het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk vervallen woensdag. Dat heeft het kabinet dinsdagavond bekendgemaakt. Reizigers - ook EU-burgers - moeten wel een recente, negatieve PCR-coronatest kunnen overleggen om toegelaten te worden tot Nederland. Ook de grens tussen het VK en Frankrijk is weer open voor vrachtverkeer, chauffeurs worden met een sneltest op de aanwezigheid van het coronavirus gecontroleerd.

Eenmaal in Nederland blijft het dringende advies om tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

De maatregelen werden sinds afgelopen weekeinde genomen omdat in de twee landen een nieuwe mutatie van het coronavirus rondgaat.

Dat er een einde aan de verboden zou komen, maakte minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) eerder dinsdag al bekend. Onduidelijk was toen nog wanneer ze zouden vervallen. Er moest onder meer nog met vervoerders worden overlegd.

Het zal aan de vliegmaatschappijen en rederijen zijn om passagiers vóór vertrek te controleren op de negatieve testverklaring, die maximaal 72 uur oud mag zijn.

Ook grens tussen VK en Frankrijk weer open voor vrachtverkeer

De Britse en de Franse autoriteiten zijn overeengekomen dat ook vrachtverkeer dat nu nog stil staat aan de Britse zijde van het Kanaal Frankrijk weer in kan, meldt nieuwszender Sky News. Voorwaarde daarbij is dat er een sneltest bij de vrachtwagenchauffeurs wordt afgenomen, waarvan de uitslag negatief moet zijn.

De toegang naar Frankrijk was enkele dagen geblokkeerd uit vrees voor de verspreiding van het gemuteerde virus. Eerder dinsdagavond maakte de Franse premier Jean Castex bekend dat Fransen en andere EU-burgers in Groot-Brittannië vanaf woensdag naar Frankrijk mogen reizen, maar alleen met een negatieve coronatest.

Het Britse leger, de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) en bron- en contactonderzoeksteams gaan als onderdeel van het Brits-Franse akkoord meerdere testfaciliteiten inrichten in de zuidoostelijk regio Kent. Daar staan zo'n 2.800 vrachtwagens momenteel nog vast.

De Britse minister van Transport Grant Shapps reageerde dinsdagavond opgelucht. "We hebben vandaag goede vooruitgang geboekt met de Franse regering", aldus Shapps. Zijn ministerie stelt dat het met de sneltests mogelijk is om binnen een half uur een resultaat te hebben, terwijl dat bij een PCR-test 24 uur in beslag neemt. Het ministerie van Transport meldt dat de overeenkomst op 31 december wordt geëvalueerd.

Kabinet wil ook voor andere landen verplichting negatieve test

Het kabinet wil de verplichting voor een negatieve testverklaring zo snel mogelijk ook invoeren voor andere landen, ook voor Nederlanders en burgers uit andere EU-lidstaten.

Nederland voerde zondag een inreisverbod in voor het VK vanwege een nieuwe, mogelijk zeer besmettelijke variant van het coronavirus dat daar werd vastgesteld. Het inreisverbod werd maandag ook van kracht voor Zuid-Afrika, omdat ook daar de mutatie was aangetroffen.

Door het inreisverbod zijn duizenden reizigers gestrand in het VK en Zuid-Afrika. Ook andere Europese landen hebben voor de landen een inreisverbod ingesteld.

228 Nederlanders vast in het VK: 'Kerst zonder mijn zwangere vrouw'

Al duizenden mutaties van coronavirus geregistreerd

Het VK en Zuid-Afrika hebben te maken met een potentieel zorgwekkende mutatie van het coronavirus. Op zich zijn mutaties geen zeldzaamheid; van het COVID-19-virus zijn wereldwijd al duizenden mutaties geregistreerd. Doorgaans zijn die bovendien niet gevaarlijker of wezenlijk anders dan het oorspronkelijke virus.

De mutaties die in Groot-Brittannië en Zuid-Afrika geregistreerd zijn lijken echter wel zorgwekkend te zijn. Het zou namelijk kunnen dat deze varianten, die overigens niet identiek zijn, besmettelijker zijn dan de 'Nederlandse' variant. Mensen worden er voor zover bekend niet zieker van, maar doordat een besmette persoon mogelijk méér mensen aansteekt, verspreidt het virus zich sneller en belanden er dus (nog) meer mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis.