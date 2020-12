Een deel van de Nederlandse ziekenhuizen is verrast door uitspraken van het ministerie van Volksgezondheid dat een groot deel van de planbare reguliere zorg opgeschort moet worden, blijkt uit gesprekken met woordvoerders. Patiënten worden opgeroepen om niet zelf contact op te nemen over hun afspraak.

Het ministerie en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) meldden dinsdagmiddag dat ziekenhuizen in heel Nederland een groot deel van de planbare reguliere zorg moesten staken, vanwege de toenemende drukte door het coronavirus.

Als een patiënt niet binnen zes weken hulp nodig heeft, bijvoorbeeld in het geval van knie- of staaroperaties, dan zou de medische hulp uitgesteld worden.

"Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken", zo liet minister Tamara van Ark van Medische Zorg weten. Ze zei zich te realiseren dat het nieuws "veel pijn, verdriet en onzekerheid kan geven".

'Reguliere zorg gaat gewoon door, situatie verandert niet'

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel meldt dat de reguliere zorg "gewoon doorgaat". Patiënten worden gebeld als dat niet zo is, maar dat is nog niet aan de orde, aldus een woordvoerder.

Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch stelt dat de situatie niet verandert, "ondanks berichtgeving in de landelijke media waaruit blijkt dat alle niet-urgente ziekenhuiszorg gestaakt wordt".

Het ziekenhuis waar LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers bestuursvoorzitter is, het Erasmus MC in Rotterdam, stelt dat de reguliere zorg "waar mogelijk" doorgaat. Urgente zorg zou sowieso doorgang vinden. De woordvoerder benadrukt dat patiënten het ziekenhuis niet moeten benaderen over hun al geplande afspraak. Ook andere woordvoerders benadrukken dat er voor patiënten "geen reden" is om lopende afspraken af te zeggen.

Volgens het Spijkenisse Medisch Centrum moet de berichtgeving vanuit het ministerie ietwat genuanceerd worden. "Een beperkt aantal niet-spoedeisende ingrepen moesten worden afgezegd, maar onder andere onderzoeken en spreekuren gaan vooralsnog door."

'Zo veel mogelijk planbare zorg moest al worden uitgesteld'

In het Radboudumc in Nijmegen komt de berichtgeving van het ministerie niet uit de lucht vallen. "Wij waren al langer genoodzaakt om opnames en operaties tot een minimum te beperken, waardoor alleen operaties overbleven die direct of binnen zes weken moesten gebeuren."

Daar sluit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Uden zich bij aan. "Zo veel mogelijk planbare zorg moest al worden uitgesteld. De acute en oncologische zorg gaan wél gewoon door."