In de Australische deelstaat New South Wales liggen agenten onder vuur vanwege het beboeten van automobilisten die urenlang in de wachtrij voor een teststraat stonden. Na een oproep van de overheid ontstonden wachttijden van ruim zeven uur, die automobilisten deels doorbrachten door achter het stuur hun telefoon te gebruiken.

De enorme belangstelling voor coronatests ontstond nadat Australische autoriteiten inwoners hadden opgedragen ook met zeer milde klachten de teststraat op te zoeken. Daarmee hoopt de regionale overheid grip te krijgen op de toename van het aantal be­smet­tings­clus­ters.

Duizenden mensen gaven gehoor aan de oproep. Velen van hen uitten via sociale media hun kritiek toen zij in de gaten kregen dat het politiekorps in Sydney agenten had geïnstrueerd om actief verkeersregels te handhaven in de teststraten.

Het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur leidt in de deelstaat tot een boete van 349 Australische dollar (zo'n 215 euro) en vijf strafpunten op het rijbewijs. Beginnende bestuurders moeten bij vier strafpunten het rijbewijs inleveren.

Volgens Australische media leidde het optreden van de agenten tot ergernis onder de automobilisten. De agenten fotografeerden kentekenplaten, waarschuwden bestuurders als zij een telefoon in de hand zagen en spraken chauffeurs aan als zij andere elektronische apparaten signaleerden. "Het is wreed om mensen aan te vallen die het juiste proberen te doen", zei een automobilist tegen de nieuwssite news.com.au.

'Het gezonde verstand heeft ge­ze­ge­vierd'

Uiteindelijk zouden negen boetes zijn uitgedeeld, waarvan er zeven later werden ingetrokken. "Het gezonde verstand heeft gezegevierd", zei regionale premier Gladys Berejiklian over die beslissing.

In New South Wales werden maandag 38.000 inwoners getest op het coronavirus. Rondom populaire stranden als Bondi Beach geldt een dringend advies om thuis te blijven. In die regio zouden recentelijk tientallen besmettingsclusters zijn waargenomen.