Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn weer welkom in Nederland na het tonen van een negatieve coronatest, laat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) dinsdag weten.

Wel moeten de reizigers bij terugkeer tien dagen in quarantaine. Dinsdagmiddag overlegt het ministerie met de vervoerders wanneer zij eventueel kunnen beginnen met het controleren van de tests.

Of reizigers uit die landen voor de Kerst thuis zijn, is nog niet duidelijk. "Het is natuurlijk onze inzet", zegt Blok. Hij wil eerst met de vliegmaatschappijen en veerdiensten overleggen. Die vragen reizigers van buiten de Europese Unie al om een negatieve testuitslag "We zijn echt van hen afhankelijk om te horen hoe snel ze dit ook kunnen regelen voor vluchten vanuit het VK."

Nederland voerde zondag een inreisverbod in voor het VK vanwege een nieuwe, mogelijk zeer besmettelijke variant van het coronavirus dat daar werd vastgesteld. Het inreisverbod werd maandag ook van kracht voor Zuid-Afrika, omdat ook daar de mutatie was aangetroffen.

Door het inreisverbod zijn duizenden reizigers gestrand in het VK en Zuid-Afrika. Ook andere Europese landen hebben voor de landen een inreisverbod ingesteld.

Al duizenden mutaties van coronavirus geregistreerd

Het VK en Zuid-Afrika hebben te maken met een potentieel zorgwekkende mutatie van het coronavirus. Op zich zijn mutaties geen zeldzaamheid; van het COVID-19-virus zijn wereldwijd al duizenden mutaties geregistreerd. Doorgaans zijn die bovendien niet gevaarlijker of wezenlijk anders dan het oorspronkelijke virus.

De mutaties die in Groot-Brittannië en Zuid-Afrika geregistreerd zijn lijken echter wel zorgwekkend te zijn. Het zou namelijk kunnen dat deze varianten, die overigens niet identiek zijn, besmettelijker zijn dan de 'Nederlandse' variant. Mensen worden er voor zover bekend niet zieker van, maar doordat een besmette persoon mogelijk méér mensen aansteekt, verspreidt het virus zich sneller en belanden er dus (nog) meer mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis.