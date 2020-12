Bij het RIVM zijn in de afgelopen week 82.340 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er 20 procent meer dan een week eerder (58.412 positieve tests), na correctie van ongeveer 6.000 positieve tests vanwege de storing van vorige week. Volgens het RIVM is het nog te vroeg om het effect van de lockdown terug te zien in de cijfers.

Ongeveer zesduizend positieve tests zijn deze week toe te schrijven aan de storing een week eerder. Het registratiesysteem van de GGD was zondag 13 december overbelast, waardoor er vorige week maandag en dinsdag sprake was van onderrapportage. Die positieve tests zijn later in de week meegenomen in de dagcijfers.

Het RIVM meldt tevens dat er meer coronatests zijn afgenomen in vergelijking met de voorgaande week. Toen ging het om 439.514 coronatests, dit keer meldt het RIVM dat er 476.671 coronatests zijn uitgevoerd.

Het aantal mensen dat positief is getest is ook gestegen, van 12 procent een week eerder tot 13,6 procent afgelopen week. Verder meldt het RIVM 472 coronagerelateerde sterfgevallen. Vorige week ging het nog om 398 overleden coronapatiënten.

RIVM: 'Alle seinen nog steeds op rood'

De nieuwe cijfers laten zien dat de opmars van het coronavirus nog onverminderd doorgaat. Volgens het RIVM is het nog te vroeg om de effecten van de strengere lockdown te zien. Die lockdown ging op 15 december in.

De Britse regering maakte maandag bekend dat in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe, mogelijk besmettelijkere variant van het coronavirus is ontdekt. Zaterdagavond schreef het ministerie van Volksgezondheid (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer dat de nieuwe variant begin december ook in Nederland is aangetroffen. Daarom is een vliegverbod vanuit het VK ingesteld.

Er is nog veel onduidelijk over deze coronamutatie. Aanwijzingen dat de variant verder verspreid is door Nederland zijn er niet, maar er is nog "een heleboel onduidelijk", zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel in gesprek met NU.nl. De komende tijd wordt verder onderzoek gedaan naar de mutatie.

Nederland begint op 8 januari met vaccineren

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft maandag het vaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd. Op 8 januari wordt de eerste Nederlander tegen COVID-19 gevaccineerd.

Op 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd naar medewerkers in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Personen die een uitnodiging ontvangen kunnen telefonisch een afspraak inplannen om gevaccineerd te worden. Later kan dat ook digitaal.

GGD's zullen uiterlijk op 11 januari op drie locaties in het land (Rotterdam, Utrecht en Hart voor Brabant) gaan vaccineren. Een week later moet dat op 25 verschillende locaties gebeuren.

