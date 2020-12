Ziekenhuizen in heel Nederland zijn genoodzaakt de planbare reguliere zorg te staken vanwege de toenemende drukte door corona, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dinsdag. "De ziekenhuizen kampen door de hoge werkdruk en besmetting onder personeel met een hoog ziekteverzuim. Daar komt bij dat de roosters door de kerstperiode nog lastiger in te vullen zijn."

"Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken", zo laat minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport (MZS) over de maatregel weten.

Eigenlijk werd een piek pas in januari verwacht. Het staken van de reguliere zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken moet ervoor zorgen dat personeel wordt 'vrijgespeeld'. Zo moet de acute en kritiek planbare zorg gewaarborgd worden.

Andere maatregelen die genomen worden zijn de voorbereidingen voor het verder opschalen van bedden op de ic naar 1.450. Ook worden patiënten naar Duitsland verplaatst, die eerder al voor coronapatiënten zorgde.

Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen weken fors opgelopen. In plaats van versoepelingen rond de feestdagen, zag het kabinet zich dan ook genoodzaakt juist zwaardere maatregelen op te leggen. Zo zijn bijvoorbeeld winkels gesloten tot 19 januari.