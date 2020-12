Bij 36 mensen op een Chileense basis op Antarctica is het coronavirus vastgesteld, zo meldt de Chileense overheid. Antarctica was tot nu toe het enige continent waar nog geen besmettingen waren gemeld.

Volgens buitenlandse media, waaronder het Australische ABC News, gaat het om 26 militairen en 10 burgers die onderhoudswerkzaamheden uitvoerden op de basis.

Het virus is vermoedelijk naar Antarctica gebracht door een Chileens marineschip dat de basis eind november bezocht.

De basis bevindt zich in het westen van het continent rond de zuidpool, ver weg van andere bases van andere landen. Chili heeft dertien bases op Antarctica.

Wetenschappers vrezen voor impact van corona op fauna

Naast Chili heeft ook Australië veel centra voor onderzoek van flora en fauna op de zuidpool. Australië heeft laten weten dat alle wetenschappers en ander personeel op deze bases minimaal drie keer getest zijn en twee weken in quarantaine hebben geleefd voordat zij naar Antarctica vertrokken.

Het Scientific Committee on Antarctic Research vreest dat de komst van corona naar de zuidpool gevolgen zal hebben voor de natuur en de dieren, al is nog niet goed in te schatten wat de effecten zullen zijn. De vrees bestaat dat de mens het virus overdraagt op bijzondere diersoorten.