BioNTech en Pfizer leveren dit jaar nog 12,5 miljoen doses van hun coronavaccin aan de Europese Unie, zo hebben de de bedrijven dinsdag bekendgemaakt. Lidstaten ontvangen het vaccin binnen vijf dagen, aldus BioNTech-manager Sean Marett.

Maandag werd bekend dat het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) het vaccin van het Duitse biotechnologiebedrijf en de Amerikaanse farmareus had goedgekeurd. Het was toen nog onduidelijk hoeveel doses van het vaccin direct beschikbaar zouden zijn.

Met 12,5 miljoen vaccins voor de hele EU zal niet iedereen direct kunnen worden ingeënt. Lidstaten moeten daarom beslissen wie ze eerst inenten; die keuze valt vaak op zorgverleners of ouderen.

De EU-landen hebben in totaal gezamenlijk 300 miljoen doses van het vaccin besteld. Voor Nederland, dat 8 januari de eerste prik wil zetten, zijn uiteindelijk 11,7 miljoen doses beschikbaar. Die zullen echter slechts beetje bij beetje worden geleverd.

In sommige lidstaten, waaronder Frankrijk, worden de eerste prikken al op 27 december gezet. Eén persoon heeft twee doses van het Pfizer-vaccin nodig om beschermd te zijn.

De medisch directeur van Pfizer Nederland zei eerder dat Nederland in het eerste kwartaal van 2021 iets meer doses van het vaccin kan verwachten dan eerder bekend was. "Wat we hebben afgesproken, is dat we tot het eind van het eerste kwartaal 2,49 miljoen doses vaccins kunnen leveren", zei Marc Kaptein bij Nieuwsuur.

