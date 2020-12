Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben een plan gemaakt om het vrachtverkeer tussen beide landen te kunnen hervatten. Het plan zou woensdag in werking moeten treden.

De Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron hebben hier na telefonisch overleg afspraken over gemaakt.

Sinds bekend is dat in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe gemuteerde variant van het coronavirus is opgedoken die nog besmettelijker is, staat het vrachtverkeer rond de Kanaaltunnel stil. De overeengekomen maatregelen met het oog op heropening van de grens zijn vanaf woensdag van kracht, meldt BBC News.

Het is nog niet exact duidelijk hoeveel vrachtverkeer vanaf woensdag de grens weer over mag en wat de voorwaarden zijn.

Naar verluidt moet iedere chauffeur die de grens over wil een recente negatieve coronatest kunnen overleggen. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zouden er in Dover sneltestlocaties worden ingericht.

100 Lange files richting Dover en Kanaaltunnel door slot op VK

Honderden Nederlandse chauffeurs zitten vast in VK

Volgens de Britse omroep geven Johnson en Macron dinsdag toelichting op hun plan. Koepelorganisatie TLN schatte maandag dat er honderden Nederlandse chauffeurs vastzitten in het Verenigd Koninkrijk.

Bij de grensovergang bij Dover staan inmiddels meer dan duizend vrachtwagens vast, in afwachting van het moment dat zij terug kunnen naar het Europese vasteland. Europa sloot de grenzen met het Verenigd Koninkrijk nadat premier Johnson meldde dat in zijn land een gemuteerde en besmettelijkere versie van het coronavirus is gevonden.