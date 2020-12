Het coronavaccin dat is ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnologiefirma BioNTech is naar alle waarschijnlijkheid ook werkzaam tegen de gemuteerde variant van het coronavirus. Over twee weken is er duidelijkheid, zegt BioNTech-topman Uğur Şahin maandag tegen het Duitse persbureau DPA.

Volgens Şahin zijn er genoeg aanwijzingen vanuit wetenschappelijk oogpunt dat het Pfizer-vaccin is opgewassen tegen het nieuwe gemuteerde coronavirus dat momenteel in het Verenigd Koninkrijk rondwaart en waarvoor de Nederlandse regering een inreisverbod vanuit het VK heeft afgekondigd.



Het virus is in het huidige geval wat sterker gemuteerd, aldus Şahin . "We moeten daar nu experimentele testen mee doen. Dat zal ongeveer twee weken in beslag nemen. We hebben er echter vertrouwen in dat het werkingsmechanisme daardoor niet noemenswaardig wordt verzwakt."



"We hebben het vaccin al op ongeveer 20 andere virusvarianten met andere mutaties getest. De immuunreactie die door ons vaccin ontstaat, heeft steeds alle virusvormen gedeactiveerd", aldus Şahin , tevens arts en oncoloog.



Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech is gemaakt met een nieuwe techniek, waarin voor het eerst het zogeheten messenger RNA (mRNA) de hoofdrol speelt. Vaccins die de medische wetenschap tot nog toe voortbracht, waren gebaseerd op de ziekteverwekkers zelf. Volgens Şahin kan het coronavaccin in principe snel aan nieuwe varianten van het virus worden aangepast.

Pfizer: iets meer vaccins voor Nederland in eerste kwartaal

Nederland kan in het eerste kwartaal van 2021 iets meer doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin verwachten dan eerder bekend was. "Wat we hebben afgesproken is dat we tot het eind van het eerste kwartaal 2,49 miljoen doses vaccins kunnen leveren", zei Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland, bij Nieuwsuur. "Dat is ietsje meer dan dat we eerst hadden beloofd."



Pfizer staat in nauw contact met het RIVM en de Nederlandse overheid over de levering van het vaccin en het inentingsprogramma, zegt Kaptein. "We hebben zeer regelmatig overleg, bijvoorbeeld vanavond nog. We kijken wat de wensen zijn van de overheid en wat kunnen wij leveren."



