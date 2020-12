De eerste coronavaccins van BioNTech en Pfizer worden volgens EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) zaterdag naar alle EU-lidstaten tegelijk gedistribueerd. De start van het vaccineren in Nederland blijft ongewijzigd op 8 januari staan.

De Europese Commissie gaf maandagavond groen licht voor het eerste vaccin om de Europese markt op te gaan. Eerder op de dag werd bekend dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het vaccin van het Duitse biotechnologiebedrijf en de Amerikaanse farmareus had goedgekeurd.

"Het is belangrijk voor ons dat ze voor alle landen op hetzelfde moment beschikbaar zijn", zei de Eurocommissaris van Volksgezondheid. Hoeveel vaccins er zaterdag precies verdeeld gaan worden, zei ze niet.

De commissie heeft namens de EU-landen 300 miljoen doses van het vaccin besteld. Voor Nederland, dat 8 januari de eerste prik wil zetten, zijn er uiteindelijk 11,7 miljoen doses beschikbaar. Maar die zullen slechts beetje bij beetje worden geleverd. Eén persoon heeft twee doses van het Pfizer-vaccin nodig om beschermd te zijn.

De eerste prikken worden in sommige lidstaten, waaronder Frankrijk, direct op 27 december gezet. De Europese Commissie had graag op 27, 28 en 29 december gezamenlijke 'Europese vaccinatiedagen' gezien, maar volgens Kyriakides hebben landen, zoals Nederland dat pas op 8 januari begint, "hun redenen" om daar niet aan mee te doen.

Planning in Nederland onveranderd na goedkeuring

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid noemt de snelle goedkeuring van het Pfizer/BioNTech-vaccin door het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) "een triomf voor de wetenschap".

Voor de planning in Nederland verandert er door de goedkeuring niets, zegt De Jonge. Na de goedkeuring door de Europese Commissie komt de gezondheidsraad met een spoedadvies over de exacte werkingen en bijwerkingen voor verschillende groepen. Deze worden omgezet in de richtlijnen. Vervolgens wordt GGD- en zorgpersoneel geïnformeerd op basis van de laatste informatie van het EMA en de Gezondheidsraad.