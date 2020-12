Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid noemt de snelle goedkeuring van het Pfizer/BioNTech-vaccin door het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) "een triomf voor de wetenschap". Dat zei hij maandag tijdens een persmoment.

"Echt heel erg bijzonder. Het is echt een mijlpaal om even op te gaan zitten en te genieten van het uitzicht", aldus De Jonge.

Maandag heeft het EMA het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech hebben ontwikkeld voorwaardelijk toegelaten. Maandagavond heeft ook de Europese Commissie het vaccin formeel goedgekeurd. Het is het eerste coronavaccin dat in de Europese Unie gebruikt mag worden.

Voor de planning in Nederland verandert er door de goedkeuring niets, zegt De Jonge. Na de goedkeuring door de Europese Commissie komt de gezondheidsraad met een spoedadvies over de exacte werkingen en bijwerkingen voor verschillende groepen. Deze worden omgezet in de richtlijnen. Vervolgens zullen mensen worden opgeleid op basis van de laatste informatie van het EMA en de gezondheidsraad.

Het plan is ook nog altijd om op 8 januari te beginnen met vaccineren, omdat nog niet al het voorbereidende werk is voltooid. Volgens De Jonge is er geen aanleiding om te denken dat deze datum niet gehaald zal worden. Veel andere landen binnen de Europese Unie beginnen na de kerstdagen al met vaccineren.

Spoedig advies over inreisverbod vanuit Zuid-Afrika

De Jonge reageerde ook op vragen over het gemuteerde coronavirus dat in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt en waarvan ook zeker één geval in Nederland bekend is. Volgens de minister gaat er inmiddels ook in Zuid-Afrika een nieuwe variant rond.

Er is geen informatie bekend die erop duidt dat deze variant zich net zo snel zou verspreiden als de nieuwe variant in het Verenigd Koninkrijk. Wel heeft het kabinet volgens De Jonge advies gevraagd aan het Outbreak Management Team (OMT) over een eventueel inreisverbod vanuit Zuid-Afrika. De minister stelt dat het kabinet daar zo spoedig mogelijk op terugkomt.