Het RIVM meldt maandag 11.212 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er iets meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (10.944). Het is de eerste daling van het aantal positieve tests in vijf dagen.

De aantallen waren afgelopen weekend een stuk hoger met 12.282 positieve tests op zaterdag en 13.066 op zondag. Die aantallen werden mogelijk veroorzaakt door een storing eerder vorige week, waardoor achterstallige meldingen later in de week werden meegerekend.



Maandag is er voor zover bekend echter geen sprake meer van compensatie door de storing.

Het RIVM meldt maandag dat nog eens 31 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus, 1 minder dan zondag (32).

Daggemiddelden van de afgelopen week Zondag 20 december: 10.495

Zaterdag 19 december: 10.053

Vrijdag 18 december: 9.605

Donderdag 17 december: 9.026

Woensdag 16 december: 8.295

Dinsdag 15 december: 8.289

Maandag 14 december: 8.100

Maandag liggen er 2.113 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis, 49 meer dan een dag eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van hen worden er 586 op de intensive care (ic) behandeld, 6 meer dan zondag. In klinieken worden 1.557 mensen behandeld, 43 meer dan een dag eerder.

In de afgelopen 24 uur zijn dertien patiënten tussen regio's verplaatst, van wie één op de ic behandeld wordt.

Vervoer van coronapatiënten naar Duitsland hervat

Twee coronapatiënten worden maandag van Nederland naar Duitsland verplaatst vanwege de toegenomen drukte in de ziekenhuizen. Eind oktober werden voor het laatst patiënten naar Duitsland verplaatst. Het is onduidelijk of er deze week nog meer mensen volgen.



Eén patiënt wordt met een helikopter van de ic in Haarlem naar die in Dortmund gebracht. Daarna wordt op dezelfde manier een ic-patiënt in Almelo opgehaald, zegt een woordvoerder van het LCPS.



"Een verplaatsing binnen Nederland heeft altijd onze voorkeur, maar wegens ziekte, moeheid van personeel en Kerst is dat nu moeilijk. We kijken of we hier meer bedden in gebruik kunnen nemen, maar de vraag verschilt per dag", aldus de woordvoerder.

Nederland begint op 8 januari met vaccineren

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft maandag het vaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd. Op 8 januari wordt de eerste Nederlander tegen COVID-19 gevaccineerd.

Op 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd naar medewerkers in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Personen die een uitnodiging ontvangen kunnen telefonisch een afspraak inplannen om gevaccineerd te worden. Later kan dat ook digitaal.

GGD's zullen uiterlijk op 11 januari op drie locaties in het land (Rotterdam, Utrecht en Hart voor Brabant) gaan vaccineren. Een week later moet dat op 25 verschillende locaties gebeuren.

De Britse regering maakte maandag bekend dat in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe, mogelijk besmettelijkere variant van het coronavirus is ontdekt. Zaterdagavond schreef het ministerie van Volksgezondheid (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer dat de nieuwe variant begin december ook in Nederland is aangetroffen. Daarom is een vliegverbod vanuit het VK ingesteld.

