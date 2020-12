Vermoedelijk honderden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zitten vast in het Verenigd Koninkrijk vanwege de reisbeperkingen door de zeer besmettelijke variant van het coronavirus dat daar rondgaat. Die inschatting maakt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

"Veel chauffeurs staan in lange files voor de veerboten en de Kanaaltunnel. Zij dreigen in het Verenigd Koninkrijk te moeten blijven door de maatregelen tegen het gemuteerde coronavirus dat daar is ontdekt", aldus de brancheorganisatie.

Samen met vakbond FNV roept TLN het kabinet op ervoor te zorgen dat de vrachtwagenchauffeurs voor de Kerst weer thuis kunnen zijn.

De koepelorganisaties vrezen dat chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk naar alternatieven gaan zoeken voor een overtocht en dat dat kan leiden tot chaos. "Als al die vrachtwagens via een andere haven Nederland willen bereiken, zal dat ook bij die andere ferryterminals tot enorme chaos leiden", zegt een woordvoerder.

Normaal tienduizend vrachtwagens per dag van Dover naar Calais

Normaal gesproken gaan er volgens TLN ongeveer tienduizend vrachtwagens per dag via de Eurotunnel en de ferry's van het Britse Dover naar het Franse Calais. Die tunnel is 48 uur gesloten. Frankrijk laat alleen onbegeleide ladingen toe, dus geen chauffeurs.

Veerdiensten vanuit het Verenigd Koninkrijk mogen sinds zondagavond geen personen meer vervoeren, heeft het kabinet besloten. Vracht via de lucht en per boot is nog wel toegestaan. Per vrachtboot kunnen chauffeurs, zij het in beperkte aantallen, de oversteek heen en weer maken.

Al vanaf begin november advies: alleen noodzakelijke reizen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde maandagochtend alleen iets te kunnen betekenen voor "schrijnende gevallen" in het geval van Nederlanders die door de extra reisbeperkingen gestrand zijn in het Verenigd Koninkrijk. "Het kabinet gaat uit van zelfredzaamheid", zegt een woordvoerder.

Het kabinet raadt al sinds begin november dringend aan alleen naar het buitenland te reizen als dat echt noodzakelijk is. Dat advies is ingesteld juist voor situaties als deze, waarbij voor een land plotseling strenge beperkingen gaan gelden, aldus de woordvoerder.

Wat precies wordt verstaan onder schrijnende gevallen, kan de woordvoerder niet zeggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die medische problemen hebben of die geen geld hebben voor onderdak. Buitenlandse Zaken kan hen met "consulaire bijstand" wellicht helpen beter hun weg te vinden in het land.

Meer dan 120 buitenlanders zitten vast in Hannover

Vliegtuigpassagiers die vanuit het Verenigd Koninkrijk zondagavond aankwamen op Duitse luchthavens zitten daar vast tot ze de uitslag van hun coronatest krijgen. Volgens de krant Die Welt verblijven de 63 mensen in een hal op het vliegveld van Hannover. Zeker 120 mensen moesten op het vliegveld van Frankfurt overnachten.

Een deel van de vliegtuigpassagiers uit Groot-Brittannië die nog net in Duitsland mochten landen, is besmet met het coronavirus. De autoriteiten bevestigden tot nu toe zeven infecties op drie vluchten die zondag in Hamburg landden. Het is onduidelijk of het om het de normale variant van het gevreesde virus gaat, of om de gemuteerde vorm waardoor veel landen het verkeer met Groot-Brittannië hebben stilgelegd.

Op andere Duitse vliegvelden zijn tot nu toe zijn zeker tien passagiers positief getest, meldt de Duitse krant Bild, die zich baseert op bronnen bij de autoriteiten. De besmette passagiers zaten op meerdere vluchten die zondag aankwamen in Berlijn, Stuttgart, Hannover en Dortmund.