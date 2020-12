Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan alleen in echt schrijnende gevallen wellicht iets betekenen voor Nederlanders die door nieuwe reisbeperkingen gestrand zijn in het Verenigd Koninkrijk. "Het kabinet gaat uit van zelfredzaamheid", zegt een woordvoerder.

Het kabinet raadt al sinds begin november dringend aan alleen naar het buitenland te reizen als dat echt noodzakelijk is. Dat advies is ingesteld juist voor situaties als deze, waarbij voor een land plotseling strenge beperkingen gaan gelden, aldus de woordvoerder.

De kans dat gestrande mensen snel terug kunnen naar Nederland is heel erg klein. Ook Buitenlandse Zaken kan niet om de inreisbeperkingen heen die zijn ingesteld om te voorkomen dat een mogelijk besmettelijkere mutant van het coronavirus verder wordt geïmporteerd.

Wat precies wordt verstaan onder schrijnende gevallen, kan de woordvoerder niet zeggen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die medische problemen hebben of die geen geld hebben voor onderdak. Buitenlandse Zaken kan hen met "consulaire bijstand" wellicht helpen beter hun weg te vinden in het land.

Meer dan 120 buitenlanders zitten vast in Hannover

Vliegtuigpassagiers die vanuit het Verenigd Koninkrijk zondagavond aankwamen op Duitse luchthavens zitten daar vast tot ze de uitslag van hun coronatest krijgen. Volgens de krant Die Welt verblijven de 63 mensen in een hal op het vliegveld van Hannover. Zeker 120 mensen moesten op het vliegveld van Frankfurt overnachten.

Duitsland legde net als andere landen een inreisverbod op aan mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk komen, vanwege een gemuteerde vorm van het coronavirus. Die vorm zou 70 procent meer besmettelijk zijn volgens de Britse regering. Vijf vliegtuigen waren toen al onderweg naar Duitsland, waardoor die mensen vast kwamen te zitten.

De passagiers zijn zondagavond meteen getest

De passagiers zijn zondagavond direct getest. Zij moeten op het vliegveld blijven tot de testresultaten terugkomen. De mensen in Hannover reageerden volgens Die Welt erg redelijk en snapten alle voorzorgsmaatregelen. In Frankfurt wachten nog ongeveer honderd mensen op de uitslag.

De autoriteiten willen voorkomen dat het virus in Duitsland opduikt. Hannover is de hoofdstad van de deelstaat Nedersaksen die aan Nederland grenst. Voor zover bekend zijn er nog geen gevallen van de gemuteerde Britse coronavariant opgedoken in Duitsland. Nederland heeft een bekend geval.