Het Verenigd Koninkrijk is door de omringende Eurolanden op slot gegooid. Vanwege de mutatie van het coronavirus dat momenteel flink rondgaat in het Verenigd Koninkrijk, mogen passagiers het land niet meer per vliegtuig, boot en trein verlaten. Gestrande Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk krijgen van het kabinet het advies een veilig onderkomen te zoeken voor de komende dagen in afwachting van mogelijkheden terug te keren naar hun thuisland.

Op zondag kondigde het kabinet een vliegverbod af voor vluchten naar Nederland tot en met 1 januari. Ook per trein en ferry kunnen passagiers ons land voorlopig niet meer bereiken.

Voor Nederlanders die vanwege de nieuwe variant van het coronavirus het VK niet uit kunnen, kijkt de regering wel naar mogelijkheden om ze te helpen. "In het bijzonder voor schrijnende gevallen."

Dat staat in een brief van de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) die zondagavond is gestuurd aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt waar mogelijk en nodig aan gestrande reizigers (consulaire) bijstand.

Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders er op dit moment in het VK verblijven.

Reizigers gestrand in Engelse havens

Reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland wilden reizen per veerboot, zijn zondagavond gestrand in Engelse havens. Veerdienst DFDS vaart tussen IJmuiden en Newcastle, Stena Line tussen Hoek van Holland en Harwich. Ook veerdienst P&O Ferries, die vaart tussen Hull en Rotterdam, ligt stil. De gemeenten Rotterdam en Velsen hebben besloten geen passagiers uit het VK meer toe te laten, op verzoek van het ministerie.

Reizigers melden via NUjij dat ze wel al tickets hadden gekocht, maar vervolgens niet aan boord mochten stappen. In andere gevallen waren reizigers wel al aan boord van een veerpont gestapt, maar mocht deze niet vertrekken en moesten zij weer aan wal komen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil wel transport van essentiële goederen door laten gaan. Daarom mogen vrachtwagens met goederen wel de zee oversteken.

Ook de Eurotunnel tussen het VK en Frankrijk is sinds zondagavond dicht voor alle treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Daardoor kunnen ook geen Eurostar-treinen van en naar Londen meer rijden. Ook omdat België dan 24 uur lang de grenzen sluit voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Reizen naar het Verenigd Koninkrijk is overigens nog wel mogelijk via de ferry's, zo laat Stena Line weten.

Britse regering maandag bijeen voor crisisoverleg

De komende dagen gaan verschillende EU-lidstaten in overleg over de situatie rondom de mutatie van het coronavirus en hoe ze de verspreiding daarvan verder kunnen indammen.

Premier Boris Johnson en zijn regering beleggen maandag crisisoverleg nu steeds meer landen vluchten uit het Verenigd Koninkrijk weren. Het goederenvervoer staat hoog op de agenda, zei zijn woordvoerster.

In verband met de volgens de Britten meer besmettelijke coronavariant die het land in zijn greep heeft, kunnen Britten nauwelijks meer ergens naartoe. Veel Europese landen accepteren voorlopig geen vluchten en ferry's vanuit het Verenigd Koninkrijk meer. Naast Nederland zijn dat onder meer België, Frankrijk en Duitsland.

Volgens Johnsons zegsvrouw wordt er hard gewerkt om maandag "robuuste plannen" klaar te hebben.