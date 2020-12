Turkije gaat onder meer vluchten uit Nederland weren, vanwege de nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken. Ook in Nederland is hier vermoedelijk iemand mee besmet geraakt. Vluchten uit het VK en Denemarken worden ook getroffen door deze voorzorgsmaatregel.

De variant die vorige week werd ontdekt in het Verenigd Koninkrijk is volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO ook bij negen mensen in Denemarken, iemand in Nederland en iemand in Australië gevonden. Zondag werd bekend dat er ook een geval in Italië is opgedoken. Volgens de Britse regering is deze 'nieuwe' versie van het virus tot 70 procent besmettelijker.

In Turkije zijn net als in Duitsland ook vluchten uit Zuid-Afrika niet welkom. Daar is een andere mutatie van het virus aangetroffen die mogelijk nog besmettelijker is dan de variant in Europa.

Het aantal besmettingen in Zuid-Afrika loopt momenteel hard op. Israël heeft zondag ook reisbeperkingen ingevoerd. Het land weert wel vluchten uit het VK, Denemarken en Zuid-Afrika, maar niet uit Nederland.