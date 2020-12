De besmettelijkere mutatie van het coronavirus die onlangs in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is begin december ook aangetroffen in Nederland, schrijft het ministerie van Volksgezondheid zaterdagavond. Om de verspreiding van de nieuwe variant tegen te gaan, heeft het kabinet op advies van het RIVM een vliegverbod voor alle reizigers uit het VK afgekondigd.

Begin december is bij een besmette persoon in Nederland de besmettelijkere variant aangetroffen, meldt het kabinet. Het genomen monster wordt verder onderzocht. Met de GGD wordt uitgezocht om wie het gaat, hoe diegene besmet is geraakt en of meer gerelateerde gevallen bekend zijn.

Het RIVM wil de verspreiding van deze variant in Nederland zoveel mogelijk tegengaan en adviseerde daarom het aantal reisbewegingen vanuit het Verenigd Koninkrijk te beperken en te controleren.

Het kabinet heeft daarom besloten vanaf zondagochtend geen vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk meer toe te laten. Het verbod op vluchten met passagiers uit het VK is op 20 december om 6.00 ingegaan en zal tot uiterlijk 1 januari gelden.

Voor medisch personeel geldt een uitzondering als de komst in het belang van de volksgezondheid in Nederland is. Het vliegverbod geldt ook niet voor vrachtvervoer.

Onduidelijkheid over KLM-vluchten

Reizigers met een ticket voor een vlucht vanuit of naar het Verenigd Koninkrijk in de periode tot 1 januari kunnen volgens luchthaven Schiphol het beste contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Het is nog onduidelijk wat het verbod op vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk precies betekent voor de passagiers van KLM, meldt de luchtvaartmaatschappij op Twitter. Het bedrijf raadt reizigers aan de status van de vlucht in de gaten te houden via de website.

Op zondag en de daarop volgende dagen staan tientallen vluchten van Londen naar Schiphol gepland. Op de site van KLM staat dat acht vluchten vanuit Londen op zondag zijn geannuleerd. Schiphol meldt dat ook vluchten van easyJet zijn gecanceld.

Kabinet: Vliegverbod is zware, maar gerechtvaardigde maatregel

In een brief aan de Tweede Kamer stelt het kabinet dat een vliegverbod "een zeer zware maatregel is", maar dat het besluit gezien de situatie "gerechtvaardigd" is.

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor aanvullende maatregelen tegen reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk die op een andere manier naar Nederland willen reizen. Samen met andere EU-lidstaten onderzoekt Nederland wat er kan worden gedaan om de verdere verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus tegen te gaan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het nog wel mogelijk is om met de auto, boot of trein vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland te reizen. Dat wordt afgeraden, tenzij de reis "strikt noodzakelijk" is of nodig is om terug te keren naar Nederland. Het ministerie benadrukt dat mensen die in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest in Nederland tien dagen in thuisquarantaine moeten.

'Nieuwe variant mogelijk 70 procent besmettelijker'

De ontdekking van de nieuwe stam in Nederland is maandag bekendgemaakt. Op basis van een eerste analyse constateerde een speciale adviesgroep dat deze variant zich mogelijk sneller verspreidt.

Virussen muteren voortdurend. Ze overleven door zich aan te passen aan een andere omgeving. De meeste mutaties van het coronavirus zijn ongevaarlijk.

De nieuwe stam, een variant van SARS-CoV-2 met de wetenschappelijke naam VUI-202012/01, is in september ontdekt. De mutatie is vooral aangetroffen in het zuidoosten van Engeland, maar is ook in Wales vastgesteld. Verder zijn drie gevallen in Denemarken en een in Australië bekend.

"De nieuwe variant is mogelijk 70 procent besmettelijker dan de originele variant van het virus", zei de Britse premier Boris Johnson zaterdag tijdens een persconferentie. Nader onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen.

Er zijn geen duidelijke signalen dat de nieuwe variant ook gevaarlijker is. De kans op een ziekenhuisopname of overlijden is te vergelijken met de kans daarop bij de oorspronkelijke variant van het virus. Ook wijst niets erop dat coronavaccins minder effectief werken tegen de nieuwe variant van het virus.

Londenaren moeten Kerst met eigen huishouden vieren

De coronamaatregelen in Londen en in het zuiden en oosten van Engeland worden zondag aangescherpt, omdat de nieuwe variant van het coronavirus zich vooral daar lijkt te verspreiden.

Inwoners van het gebied mogen Kerst alleen met mensen uit hun eigen huishouden vieren. Voor de rest van Engeland geldt dat inwoners met maximaal drie huishoudens mogen samenkomen.

