Onder het motto "boeren brengen verlichting in donkere dagen" zijn honderden boeren in Noord-Holland zaterdag op hun tractor gestapt om kerstpakketten uit te delen. De agrariërs wilden inwoners die een moeilijk jaar achter de rug hebben een steuntje in de rug geven.

Initiatiefnemer Ad Baltus vertelt in gesprek met Hart van Nederland dat de pakketten voornamelijk gevuld zijn met eten. "Verse groenten, fruit, kaas, snoepjes en een knuffelbeest", citeert het tv-programma. Zuivelproducent FrieslandCampina zou onder meer de knuffel hebben gesponsord.

De boeren zouden onder meer zijn langsgegaan bij inwoners van Alkmaar, Heerhugowaard, Schagen en de Beemster die het moeilijk hebben. Volgens lokale media trokken de acties veel bekijks.

Alkmaar Centraal schrijft dat de politie in Alkmaar moest ingrijpen doordat de stoet trekkers te lang dreigde te worden. Daarnaast zouden er zorgen zijn geweest over de hoeveelheid toegestroomd publiek.

Er zouden ruim twintig kerstpakketten zijn uitgedeeld. Volgens Hart van Nederland hadden gemeenten vooraf toestemming verleend voor de actie en hebben agenten de boeren waar nodig ondersteund. Op diverse plaatsen zou het verkeer enige hinder hebben ondervonden.