In Nederland zijn bijna 700.000 inwoners positief getest op het coronavirus, blijkt uit statistieken van de Johns Hopkins University. Nederlanders die tijdens de eerste coronagolf in aanraking kwamen met het coronavirus hoeven zich tijdens de tweede golf weinig zorgen te maken over een eventuele herbesmetting, vertellen deskundigen in gesprek met NU.nl.

Longarts Frits Franssen van het Maastricht UMC+ valt met de deur in huis. Volgens hem zijn er wereldwijd zo'n 150 casussen beschreven van personen die tweemaal aan COVID-19 leden. "Dat is een te negeren aantal op een schaal van 75 miljoen besmettingen."

Ook Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), stelt dat herbesmettingen "nu eenmaal niet vaak voorkomen". Snijder stelt dat de weinige herbesmettingen juist in het nieuws zijn gekomen doordat ze "uitzonderlijk" zijn.

"Er zijn veelal herbesmettingen gerapporteerd bij mensen die al problemen hadden met hun immuunsysteem. En dat is niet gek, omdat zij al minder immuniteit opbouwen", aldus Snijder.

Overigens is nog niet exact duidelijk hoe herbesmettingen kunnen ontstaan. Medische experts doen al maandenlang onderzoek naar of een herinfectie voor kan komen doordat bijvoorbeeld te weinig afweer is opgebouwd, of doordat het virus verandert. Snijder: "Het lijkt niet aan het virus te liggen."

Ten minste tien herbesmettingen in Nederland

Begin november schreef de NOS dat er tien herbesmettingen waren vastgesteld in Nederland. Het RIVM kon deze week geen actuele cijfers aan NU.nl overhandigen.

De nationale omroep schreef tevens dat er meer herbesmettingen plaatsvinden dan gedacht, doordat in het voorjaar niet altijd genetisch onderzoek werd uitgevoerd die herinfecties aan het licht kon brengen. Tevens kon toen niet iedereen getest worden.

Dat is voor zowel Snijder als Franssen geen reden om van standpunt te veranderen. Franssen voegt toe dat bij 90 procent van de personen die zich lieten testen met coronagerelateerde klachten zoals koorts of een verkoudheid alsnog geen corona werd vastgesteld. "Op basis van in het laboratorium bevestigde herinfecties blijken herbesmettingen een druppel op een gloeiende plaat", aldus de longarts.

'Virusmutaties hebben amper effect'

Virusmutaties zouden ook niet sneller leiden tot een eventuele herbesmetting. Snijder stelt dat het virus nauwelijks is veranderd in het afgelopen jaar. Franssen haalt een recente studie aan waarin 47.000 infecties werden geanalyseerd en tienduizenden virusvarianten in kaart werden gebracht. Geen van deze mutaties had invloed op de besmettelijkheid.

"Herbesmettingen kunnen voorkomen, daar ben ik van overtuigd", vervolgt Franssen. "Maar het overgrote deel van de bevolking zal geen tweede keer besmet raken, tenzij een variant van het virus op komt zetten waarop het geheugen van het afweersysteem geen grip heeft."

Hoewel het uitblijven van herbesmettingen goede perspectieven biedt voor de wetenschap, doordat het virus een kleinere rol lijkt te spelen na een eerste infectie, vindt Snijder dat de pandemie pas verslagen is bij een grote vaccinatiebereidheid.

"Op die manier moet je het virus de kop in drukken. Ik begrijp dat mensen vaccins niet vertrouwen, maar het lijkt ook alsof mensen actief achterdochtig worden en redenen zoeken om de wetenschap niet te vertrouwen."