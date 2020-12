De coronamaatregelen in Londen en in het zuiden en oosten van Engeland worden vanaf zondag aangescherpt, heeft de Britse premier Boris Johnson zaterdag tijdens een persconferentie aangekondigd. De maatregelen worden aangescherpt vanwege een nieuwe variant van het coronavirus die zich in het gebied lijkt te verspreiden.

Vanwege de nieuwe maatregelen moeten niet-essentiële winkels sluiten, evenals overdekte uitgaansgelegenheden. Mensen mogen alleen in groepjes van hoogstens twee over straat.

Ook moeten mensen zoveel mogelijk thuisblijven en wordt opgeroepen om thuis te werken. Het is niet toegestaan om bij iemand anders te overnachten en ook buitenlandse reizen worden verboden.

Inwoners van het gebied mogen alleen met mensen uit hun eigen huishouden Kerst vieren. Voor de rest van Engeland geldt dat mensen met maximaal drie huishoudens samen mogen komen. Eerder meldde de premier dat dit voor een periode van vijf dagen zou worden toegestaan, maar die periode wordt nu beperkt tot enkel 25 december.

'Nieuwe variant 70 procent besmettelijker'

De ontdekking van de nieuwe stam was maandag al bekendgemaakt. Op basis van de eerste analyse van gegevens over de stam constateerde een speciale adviesgroep dat deze zich mogelijk sneller verspreidt.

"De nieuwe variant is mogelijk 70 procent besmettelijker dan de oude, originele variant van het virus", aldus Johnson tijdens de persconferentie. Nader onderzoek moet daarover meer duidelijk maken.

Er zijn geen duidelijke signalen dat de nieuwe variant ook gevaarlijker is. De kans op een ziekenhuisopname of overlijden is vergelijkbaar met de oude variant. Ook wijst nog niets er op dat coronavaccins minder effectief werken tegen de nieuwe stam van het virus.