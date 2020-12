Het RIVM meldt zaterdag 12.282 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er opnieuw fors meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (10.053). De dagcijfers lagen de laatste dagen een stuk hoger doordat de storing van begin deze week gecompenseerd werd. Het is onduidelijk of de storing ook de cijfers van zaterdag nog heeft beïnvloed.

De cijfers lagen maandag (8.496) en dinsdag (6.682) lager door overbelasting van het systeem. Die achterstallige meldingen moesten de afgelopen dagen gecompenseerd worden. Of de achterstand inmiddels is bijgewerkt, is nog niet met zekerheid te zeggen.

Het RIVM meldt zaterdag dat nog eens 56 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Dat zijn er minder dan vrijdag, toen 85 doden werden gemeld.

Daggemiddelden van de afgelopen week

Vrijdag 18 december: 9.605

Donderdag 17 december: 9.026

Woensdag 16 december: 8.295

Dinsdag 15 december: 8.289

Maandag 14 december: 8.100

Zondag 13 december: 7.656

2.065 coronapatiënten in het ziekenhuis

In totaal liggen nu 2.065 coronapatiënten in het ziekenhuis, 31 meer dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 560 daarvan liggen op de intensive cares (ic's), 11 meer dan vrijdag.

Buiten de ic's liggen nu 1.505 coronapatiënten, een toename van 20 ten opzichte van vrijdag. De afgelopen 24 uur zijn daarnaast vier patiënten tussen regio's verplaatst.

"Het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen is in de afgelopen week met 20 procent toegenomen. We verwachten dat in de komende week een vergelijkbare stijging zal optreden", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Nederland begint op 8 januari met vaccineren

Op 8 januari wordt de eerste Nederlander tegen COVID-19 gevaccineerd, mits het Europees medicijnagentschap EMA het vaccin van Pfizer en BioNTech maandag goedkeurt.

Op 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd naar medewerkers in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Personen die een uitnodiging ontvangen, kunnen telefonisch een afspraak inplannen om gevaccineerd te worden. Later kan dat ook digitaal.

GGD's zullen uiterlijk op 11 januari op drie locaties in het land (Rotterdam, Utrecht en Hart voor Brabant) gaan vaccineren. Een week later moet dat vanaf 25 verschillende locaties gebeuren.

