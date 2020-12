Voor Nederlanders wordt het een sobere Kerst. Per huishouden mogen drie in plaats van de gebruikelijke twee personen op bezoek komen en de horeca blijft gesloten. Ook in andere landen zijn strenge maatregelen getroffen. Een overzicht.

België

Belgen mogen met Kerst één knuffelcontact van buiten het huishouden uitnodigen. Voor alleenstaanden geldt dat zij op Kerstavond en Eerste Kerstdag twee contacten tegelijk mogen ontvangen.

Bij de zuiderburen blijft de horeca gesloten, maar de niet-essentiële winkels zijn sinds december weer open. Daarbij geldt wel een alcoholverkoopverbod vanaf 20.00 uur. Buitenlanders worden afgeraden om af te reizen naar België. Veel landen kondigden deze week harde lockdowns af, waaronder Nederland, maar het weekend is in grote steden als Antwerpen "rustig" van start gegaan.

Duitsland

De Kerstman moet in Duitsland de inkopen online doen vanwege de strenge lockdown. Niet-essentiële winkels zijn gesloten en in het openbaar mag ook geen alcohol genuttigd worden. De horeca is al sinds november op slot.

Er komt een kleine uitzondering op de coronamaatregelen voor de feestdagen. Zo mogen Duitsers tijdens de kerstdagen vier naaste familieleden uitnodigen. Daarbij gaf bondskanselier Angela Merkel wel de dringende boodschap dat "als er teveel contacten plaatsvinden, veel grootouders er volgend jaar tijdens de feestdagen neit meer bij zullen zijn".

Verenigd Koninkrijk

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn verregaande coronamaatregelen getroffen. Zaterdag werd de sluiting van niet-essentiële winkels in Londen en het zuiden en oosten van Engeland aangekondigd, terwijl inwoners van het gebied moeten thuisblijven. Overnachten bij andere huishoudens is uit den boze, evenals het uitnodigen van andere huishoudens tijdens Kerst.

Andere delen van Engeland mogen op 25 december met drie huishoudens samenkomen, mits zij niet uit het Zuid-Oost-Engeland afkomstig zijn. De versoepeling gold eerst voor vijf dagen, maar volgens premier Boris Johnson is dat door de stijging van de coronacijfers niet meer mogelijk. Schotland hanteert een maximum van 8 personen uit maximaal drie huishoudens.

Italië

Italië kleurt tijdens de feestdagen rood, maar niet vanwege de kerstgedachte. De Italiaanse regering gooit het land praktisch op slot om een stijging van de coronacijfers te voorkomen. Tijdens Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen is daarom niet veel mogelijk.

Winkels blijven gesloten, terwijl bars en restaurants alleen openblijven voor afhaalmaaltijden. Een versoepeling van de avondklok, die geldt tussen 22.00 en 5.00 uur, blijft uit. Op werkdagen worden maatregelen wél iets versoepeld. Minister van cultuur Dario Franceschini twitterde dat "het offer gebracht moet worden omdat het zal helpen lijden te vermijden en levens te redden".

Frankrijk

Frankrijk maakt tijdens de aankomende periode onderscheid tussen Kerstavond en de jaarwisseling. Op Kerstavond wordt namelijk eenmalig de avondklok uitgeschakeld, terwijl Fransen tijdens de jaarwisseling wel op tijd thuis moeten zijn. Tussen 20.00 en 6.00 uur mag er niemand buiten zijn zonder zwaarwegende reden.

Huishoudens mogen Kerstmis met maximaal zes volwassenen vieren. Daarbij gaat het overigens om een advies.

Spanje

In Spanje, waar men vanaf eind december het vaccinatieproces wil starten, wordt vanuit het landelijk bestuur de avondklok versoepeld én mag er tussen regio’s gereisd worden. Veel Spaanse families vieren Kerst en Driekoningen uitbundig met elkaar, waardoor de roep om tijdelijk te versoepelen groot was. Grote maatschappelijke vieringen gaan echter niet door.

Families mogen daarom met het relatief grote aantal van tien personen samenkomen, kinderen meegerekend. Regionale besturen kunnen echter wel de regels aanscherpen, als zij dat noodzakelijk achten.

Overigens kan de Kerstman volgens de Amerikaanse topimmunoloog Anthony Fauci gewoon langskomen: hij zou ingeënt zijn tegen het coronavirus.