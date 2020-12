India is volgens de officiële data van de regering de grens van 10 miljoen geregistreerde coronabesmettingen gepasseerd. Daarmee telt het land na de Verenigde Staten het hoogste aantal bekende virusgevallen wereldwijd.

Volgens het Indiase ministerie van Volksgezondheid kwamen er de afgelopen 24 uur iets meer dan 25.000 besmettingen bij. Sinds het begin van de coronapandemie heeft het land ruim 145.000 coronadoden geregistreerd. 9,6 miljoen patiënten herstelden van Covid-19.

Ondanks het torenhoge totaalaantal infecties, is het aantal nieuwe besmettingen in India de afgelopen weken juist hard gedaald. Tijdens de piek september meldde het land met circa 1,3 miljard inwoners dagelijks bijna 100.000 nieuwe besmettingen en lag het op koers de Verenigde Staten in te halen.

Waar het virus in de VS echter opnieuw oplaait, is het aantal nieuwe besmettingen in India sterk afgenomen. De regering heeft de meeste eerder ingestelde coronamaatregelen daarom weer opgeheven. Sommige Indiase staten of deelgebieden hebben echter zelf beperkingen opnieuw ingesteld om het virus te beteugelen.

India heeft nog geen vaccin tegen het coronavirus goedgekeurd voor gebruik, maar verschillende farmaceuten hebben zich aangemeld voor het toelatingsproces, waaronder AstraZeneca.

Op het gebied van de gezondheidszorg speelt India mondiaal een vooraanstaande rol met de productie van naar schatting meer dan de helft van alle coronavaccins. Het land gaat meer dan een miljard doses maken van het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford.

