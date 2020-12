Het nationale aftelmoment naar 2021 op het Museumplein in Amsterdam is vrijdag door burgemeester Femke Halsema geannuleerd. Eerder was nog sprake van een licht- en geluidsshow zonder publiek, maar vanwege de recentste aanscherpingen van het coronabeleid wordt nu van de hele show afgezien, bevestigt een woordvoerder aan NU.nl.

Het aftelmoment op het Museumplein was bedoeld om stil te staan bij het afgelopen jaar. In het avondprogramma, dat bestond uit muziek, entertainment en dans, werd ook vooruitgekeken naar 2021. Het evenement zou worden afgesloten met een lichtshow.

De gemeente meldde eerder al dat de show vanwege het coronavirus zonder publiek zou plaatsvinden. Om toevallige voorbijgangers volledig te weren zou het plein worden afgezet met hekken en schermen. De viering zou live te volgen zijn geweest bij NPO1 en AT5.

Het is niet bekend of er nog naar alternatieven wordt gezocht.