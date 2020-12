Nederlanders die naar België willen afreizen, moeten voortaan een bewijs van een negatieve coronatest kunnen overhandigen. Ook reizigers uit andere rode gebieden moeten voortaan een recente negatieve testuitslag tonen. De nieuwe maatregelen werden vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Die nieuwe regels gelden voor mensen zonder de Belgische nationaliteit. Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die voor hun werk moeten reizen. Duitsland maakte eerder soortgelijke uitzonderingen voor bepaalde groepen grensverkeer.

De regels voor quarantaine worden ook verscherpt. Dit blijft in België op basis van een zelfevaluatieformulier, maar de richtlijnen worden uitgebreid. Iemand die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, wordt gezien als een risico en moet daarom zeven dagen in quarantaine. De autoriteiten zullen strenger controleren of mensen het formulier invullen.

België vreesde een grote toestroom van Nederlanders die in het land willen winkelen omdat de meeste retailwinkels in Nederland deze week moesten sluiten. In heel België is het dit weekend ook nog eens koopzondag.

De nieuwe maatregelen gelden niet specifiek alleen voor Nederland, maar voor alle landen die het land als rood gebied heeft bestempeld. Hieronder valt vrijwel de hele Europese Unie, met uitzondering van Ierland, IJsland en delen van Noorwegen.

Premier wil derde golf voorkomen

Premier Alexander De Croo zei tijdens de persconferentie dat het land aan het begin van een derde golf staat, maar dat deze met strengere maatregelen kan worden voorkomen. "We zijn op het punt gekomen om de cijfers naar beneden te halen."

Naast de regels voor quarantaine en een negatieve coronatest kondigde De Croo ook andere maatregelen aan. Zo gaat vanaf nu nog strenger worden gecontroleerd op thuiswerken. Volgens de premier gaan steeds meer mensen toch zonder noodzakelijke reden naar hun werk. Bedrijven die zich niet aan de regels voor thuiswerken houden kunnen hogere boetes krijgen.

De avondklok die momenteel geldt in het land blijft bestaan. Dat houdt in dat in Brussel en Wallonië iedereen om 22.00 uur binnen moet zijn, in Vlaanderen is dit middernacht.

Ook voor de kerstvakantie, die vrijdag begon in België, zijn regels bekendgemaakt. De vakantie zal niet worden verlengd. Skiën wordt in het hele land verboden.

Inmiddels raakten 618.204 Belgen besmet met het coronavirus.