Nederlanders die naar België willen afreizen, moeten voortaan een bewijs van een negatieve coronatest kunnen overhandigen, schrijft het Belgische persbureau Belga op basis van bronnen. Ook reizigers uit andere landen moeten voortaan een recente negatieve testuitslag tonen. Het is nog niet duidelijk of er uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde groepen grensverkeer.

Bij de zuiderburen worden vrijdag om 19.00 uur nieuwe maatregelen aangekondigd tijdens een persconferentie. Dat reizigers een negatieve coronatest moeten kunnen overleggen, zou er daar een van zijn.

België vreest een grote toestroom van Nederlanders die in België willen winkelen omdat de meeste winkels in Nederland moesten sluiten. In heel België is het dit weekend ook nog eens koopzondag.

Nederlanders die de grens naar Duitsland willen oversteken, moeten zich momenteel registreren en bij aankomst tien dagen in quarantaine. Pas na een negatieve coronatest wordt de quarantaine beëindigd. Overigens gelden er uitzonderingen voor bepaalde groepen grensverkeer, zoals studenten en werknemers.

Belgische media verwachten dat de avondklok in eigen land in stand blijft, terwijl skiën in heel het land verboden wordt. Inwoners die terugkeren uit door de overheid als risicogebied bestempelde gebieden, zouden voortaan verplicht in quarantaine moeten, aldus VRT Nieuws. Daaronder valt ook Nederland.