Rotterdam, Utrecht en Hart voor Brabant zijn de eerste drie GGD-regio's waarin gevaccineerd gaat worden, bevestigt een woordvoerder van de GGD GHOR aan NU.nl na berichtgeving van NH Nieuws. Op 8 januari en 11 januari wordt in de drie regio's gestart met het inenten van zorgpersoneel.

Utrecht start op 8 januari, zegt een woordvoerder van de GGD Utrecht. De precieze locatie is nog niet bekend; daar wordt volgens haar nog over onderhandeld. "Het moet een locatie zijn die we voor langere tijd kunnen huren, omdat we na de zorgmedewerkers ook de bevolking gaan vaccineren." Of dat in de stad zelf of daarbuiten is, is dus ook nog niet bekend.

Een woordvoerder van de GGD-regio Rotterdam bevestigt dat ook daar vroeg in januari een begin wordt gemaakt met vaccineren. Waar dat gaat gebeuren en wat de precieze datum is, kan ze nog niet zeggen; dat wordt volgens haar maandag bekendgemaakt. Een woordvoerder van de GGD-regio Hart voor Brabant (Den Bosch en Tilburg en omstreken) kon nog niets bevestigen.

Medewerkers in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning ontvangen als eerste groep Nederlanders een uitnodiging om gevaccineerd te worden.

Op 18 januari zouden 25 vaccinatielocaties in Nederland operationeel moeten zijn, schreef minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) deze week in een Kamerbrief. Het is nog niet duidelijk op welke locaties Nederlanders dan ingeënt kunnen worden.

Vanuit de Kamer klinkt kritiek op de vaccinatiestrategie van Nederland. De oppositie ziet liever dat Nederland het vaccinatieproces eerder start, zoals omringende landen doen. Volgens Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen beginnen vrijwel alle EU-lidstaten op 27, 28 of 29 december met vaccineren.

De Jonge liet weten dat Nederland niet voor dat startmoment heeft gekozen omdat het volgens het RIVM en de GGD's om een "symbolische start" zou gaan: na de eerste vaccinatie zou het toch nog "een paar weken" duren voordat het vaccinatieproces écht van start zou kunnen gaan, aldus De Jonge. Daarnaast zou Nederland enkele "zorgvuldige stappen" niet meer kunnen zetten, zei de minister donderdagavond in een Kamerdebat.