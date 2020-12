Zweden heeft vrijdag strenge coronamaatregelen aangekondigd die de oplaaiing van het virus in moeten dammen. Een dag eerder uitte koning Carl XVI Gustaf nog kritiek op het beleid: de 74-jarige vorst stelde op basis van het relatief grote dodental dat het land had gefaald met de lossere corona-aanpak.

Het Scandinavische land telt bijna achtduizend coronadoden. Dat zijn er veel meer dan de omringende landen als Denemarken, Noorwegen en Finland samen hebben.

Opmerkelijk is het nieuwe dringende advies om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer: het is voor het eerst dat Zweden het dragen van een mondmasker gaat aanbevelen. Verder moeten alle non-essentiële publieke werkruimtes sluiten en komt er een alcoholverbod vanaf 20.00 uur.

In restaurants mogen mensen nog maar in groepjes van vier samenkomen, in plaats van acht. In winkels en winkelcentra mag nog maar een bepaalde hoeveelheid personen tegelijkertijd binnen zijn. De schoolvakantie voor middelbare scholieren wordt verlengd tot en met 24 januari.

De nieuwe maatregelen worden op 24 december van kracht. Volgens premier Stefan Löfven is het "niet mogelijk om terug te keren naar het normale dagelijkse leven". Hij bestempelt de pandemie als "een zaak van leven en dood".

Zweden hanteerde maandenlang een relatief losse corona-aanpak. In tegenstelling tot in vrijwel alle andere landen bleef de horeca er open en werd er een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf.