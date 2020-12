Zoals verwacht heeft de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna vrijdag goedgekeurd voor de Amerikaanse markt. De FDA bevestigt daarmee een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump, die eerder op de dag twitterde dat het vaccin groen licht had gekregen.

Als het aan Trump ligt, gaat de distributie van het middel direct van start. In de Verenigde Staten liggen ruim 5,9 miljoen doses klaar. De VS is het eerste land dat het Moderna-vaccin gaat gebruiken.

Moderna is de tweede farmaceut die een coronavaccin op de Amerikaanse markt brengt; Pfizer kreeg al eerder groen licht. Beide vaccins maken gebruik van de RNA-techniek en hebben een effectiviteit van boven de 90 procent. Voor de vaccins zijn twee prikken nodig, waar vier weken tussen moeten zitten.

"Met de beschikbaarheid van twee vaccins voor de preventie van Covid-19, heeft de FDA een nieuwe cruciale stap genomen in het gevecht tegen deze globale pandemie die iedere dag voor grote aantallen ziekenhuisopnames en doden in de Verenigde Staten zorgt", zei FDA-baas Stephen Hahn in een verklaring. De VS zijn zwaar getroffen door het virus. Het land telt ruim 16 miljoen besmettingen en meer dan 313.000 doden.

Ook Nederland heeft recht op coronavaccins via Moderna. Die zijn aangekocht door de Europese Unie en worden later over de lidstaten verdeeld. De Europese toezichthouder EMA besluit op 6 januari of het vaccin wordt goedgekeurd voor de EU. De EU heeft 160 miljoen doses besteld.

