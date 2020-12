Het kabinet ziet op dit moment niets in een beloningssysteem voor mensen die zich hebben laten inenten met het coronavaccin, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag. Ook gaat hij ervan uit dat er geen directe of indirecte vaccinatieplicht komt. Het kabinet wacht nog op een advies van de Gezondheidsraad en zal dan voor april een officiële beslissing nemen.

"Een beloning voor mensen die al gevaccineerd zijn, daar willen we niet voor kiezen", zegt de bewindsman. "Omdat we denken dat dat uiteindelijk ook de vaccinatiebereidheid gaat ondergraven." Mensen moeten zich volgens hem vooral laten inenten uit de overtuiging dat het beter is voor de gezondheid.

Afhankelijk van het advies van de Gezondheidsraad komen er, als straks een deel van de Nederlanders is ingeënt en een ander deel nog niet, mogelijk wel "maatregelen" waardoor de gevaccineerde mensen iets meer kunnen.

Toch is het kabinet daar heel voorzichtig mee. "Je moet niet willen dat daar een impliciete druk vanuit gaat, of dat het toch een vorm van drang en dwang wordt", zegt De Jonge over dit ethische dilemma.

Onderzoek naar draagvlak voor vaccinatiebewijs

Wetenschappers van de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Maastricht en het RIVM deden onderzoek naar het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor een vaccinatiebewijs. Daaruit kwam vrijdag naar voren dat circa drie kwart van de 1.640 ondervraagden voorstander is om mensen die zich laten vaccineren meer vrijheden te geven.

In de studie kregen de respondenten negen verschillende scenario's voorgelegd. Zij voelden het meest voor een scenario waarin mensen met een vaccinatiebewijs op zak - in theorie - op bepaalde plaatsen mogen blijven komen, wanneer in hun regio een corona-uitbraak plaatsvindt.

Het gaat dat bijvoorbeeld om winkels, horeca, verpleeghuizen, fitnesscentra en het openbaar vervoer. Mensen die niet gevaccineerd zijn, zouden tijdens een uitbraak op die plekken mogen worden geweigerd.

Vaccinatie geen 'instrument voor bepaalde privileges'

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt tegenover NU.nl dat het kabinet op dit moment niet inzet op een 'vaccinatiebewijs' "als instrument voor bepaalde privileges".

Wel wordt iedere gegeven prik straks bijgehouden in een digitaal registratiesysteem. Instanties gaan deze data gebruiken om de vaccinatiegraad bij te houden en de veiligheid en effectiviteit van een vaccin te monitoren. Ook kunnen mensen via het systeem meldingen doen van eventuele bijwerkingen van een vaccin.