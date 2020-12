De Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA heeft besloten om een tweede coronavaccin op noodbasis toe te laten tot de Amerikaanse markt. Dat besluit kwam nadat donderdagavond (Nederlandse tijd) een groep deskundigen donderdag een positief advies gaf over noodtoelating van het vaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna.

De FDA zelf maakte eerder al duidelijk geen specifieke veiligheidsproblemen te zien. De VS is het eerste land dat het Moderna-vaccin gaat gebruiken. Nu het middel is goedgekeurd, kunnen ruim 5,9 miljoen klaarliggende doseringen in gebruik worden genomen.

Een commissie van deskundigen stemde unaniem dat de voordelen van dit vaccin opwegen tegen de risico's voor mensen boven de achttien jaar.

De VS is zwaar getroffen door het coronavirus. Donderdag meldde het land nog een recordaantal besmettingen en sterfgevallen, respectievelijk 250.000 en 3.700. Sinds het begin van de pandemie zijn er al ruim 300.000 mensen uit de VS overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Zowel president Trump als aankomend president Biden zien een coronavaccin als een uitweg uit de crisis.

Vorige week keurde de FDA al het vaccin van Pfizer/BioNTech goed in de VS. Beide vaccins die de VS nu gaat toedienen hebben een effectiviteit van boven de 90 procent. Moderna maakt, net als Pfizer, gebruik van de RNA-techniek. Voor het vaccin zijn twee prikken nodig waar vier weken tussen moet zitten.

Ook Nederland heeft via de Europese Unie recht op vaccins van Moderna. Begin volgende week zal de Europese toezichthouder EMA zich over dit vaccin gaan buigen. Donderdag vervroegde het EMA ook de beslissing over het vaccin van Moderna. Die komt nu zes dagen eerder, op 6 januari. De Europese Unie heeft 80 miljoen doses besteld, met een optie op nog eens 80 miljoen.