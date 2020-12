De Belgische staatssecretaris Eva De Bleeker (Begroting) heeft donderdag op Twitter per ongeluk een lijst gepubliceerd met daarin mogelijk de prijzen die de EU betaalt voor de verschillende coronavaccins, meldt VRT. De prijzen werden door de Europese Commissie en farmaceuten geheimgehouden.

In haar bericht schrijft De Bleeker hoeveel de vaccins hebben gekost en op hoeveel vaccins België recht heeft. De tweet werd kort na publicatie verwijderd, maar Vlaamse journalisten wisten daarvoor een screenshot te maken. Later plaatste ze haar bericht opnieuw, maar dan zonder specifieke prijzen.

De staatssecretaris reageerde op kritiek van een Vlaams Kamerlid dat er in de begroting geen budget zou zijn voorzien om vaccins te kopen. Met de cijfers probeerde het communicatieteam van De Bleeker die bewering te weerleggen.

Uit de tabel van De Bleeker blijkt dat de prijzen voor de verschillende vaccins flink uiteenlopen. Zo wordt voor een dosis van het Britse AstraZeneca 1,78 euro betaald, terwijl een Pfizer/BioNTech-vaccin 12 euro kost. Voor dat laatste vaccin zijn twee prikken vereist, wat de totale kosten op 24 euro per persoon zou brengen.

In november meldde een betrokkene van de EU op voorwaarde van anonimiteit dat een dosis van Pfizer/BioNTech 15,50 euro zou gaan kosten. De prijs in de door De Bleeker gepubliceerde tabel is lager. De Europese Commissie en Pfizer wilden vanwege de geheimhoudingsplicht destijds niet op het nieuws reageren.

De prijzen worden geheimgehouden omdat fabrikanten anders moeilijker kunnen onderhandelen met andere landen. Met het publiceren van de prijzen heeft de staatssecretaris mogelijk de vertrouwensregels geschonden. Het Belgische parlement heeft om opheldering gevraagd.

Zoveel coronavaccins verwacht de EU Moderna: 80 miljoen (optie op 80 miljoen)

AstraZeneca: 300 miljoen (optie op 100 miljoen)

Sanofi: 300 miljoen (geen extra optie)

Janssen & Janssen: 200 miljoen (optie op 200 miljoen)

Pfizer/BioNTech: 200 miljoen (optie op 100 miljoen)

CureVac: 225 miljoen (optie op 180 miljoen)

Nederland trekt honderden miljoenen uit voor vaccins

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) meldde op 20 november aan de Kamer dat Nederland voor de zes vaccins en een reservering voor een zevende vaccin in totaal 490 miljoen euro heeft begroot.

Volgens de cijfers van De Bleeker (minus het zevende vaccin, waar nog geen prijs van bekend is) komt Nederland voor de eerste zes vaccins uit op 390 miljoen euro. Nederland krijgt - bij goedkeuring van alle zes potentiële vaccins - in totaal 50,9 miljoen doses. Over het zevende potentiële vaccin is nog niets bekend.

Het kabinet heeft in totaal 700 miljoen euro uitgetrokken voor coronavaccins. Die worden in Europees verband gekocht, waardoor lidstaten goedkoper uit zijn. Nederland heeft op basis van inwoneraantal recht op 3,89 procent van de vaccins. Mogelijk wordt maandag het vaccin van Pfizer goedgekeurd door het Europese medicijnagentschap EMA.