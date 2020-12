De eerste vaccinaties in Nederland vinden naar verwachting op 8 januari plaats, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag. Voordat het zover is, moeten nog enkele hobbels worden genomen. NU.nl zet de belangrijkste stappen op een rij.

Goedkeuring

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA beslist maandag over de voorwaardelijke toelating van het coronavaccin dat Pfizer heeft ontwikkeld. Deze beoordeling zou eerst op 29 december plaatsvinden, maar is een week vervroegd.

Als het EMA groen licht geeft, moet de Europese Commissie het vaccin nog goedkeuren. Naar verwachting gebeurt dit dinsdag of woensdag.

Vervolgens buigen in Nederland het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Gezondheidsautoriteit zich nog over het vaccin.

Levering

Op dit moment liggen de voor ons land bestemde Pfizer-vaccins klaar in een opslag in het Belgische Puurs, vertelt een woordvoerder van de farmaceut.

Na een goedkeuring van het EMA kunnen "niet meteen de rolluiken open en de vrachtwagens gaan rijden", benadrukt hij. Eerst moeten de flesjes met het vaccin nog verpakt en gelabeld worden. Ook dat kan pas nadat het EMA groen licht heeft gegeven.

Deze handelingen nemen naar verwachting een paar dagen in beslag. Als het vaccin maandag wordt goedgekeurd, verwacht de fabrikant voor het eind van het jaar een kleine voorraad voor ons land beschikbaar te hebben. Het gaat volgens de zegsman om een voorraad van tienduizend vaccins.

In totaal rekent Nederland op korte termijn op ongeveer een half miljoen doses van het Pfizer-vaccin. Daarmee kunnen zo'n 250.000 mensen worden ingeënt, want iedereen heeft twee doses nodig om beschermd te zijn.

Registratie

De bottleneck zit volgens de minister in het centrale registratiesysteem. Om dit systeem helemaal af te kunnen ronden, is het ministerie afhankelijk van informatie over onder meer bijwerkingen, contra-indicaties en de eventuele impact op zwangere personen. Deze informatie komt pas definitief vrij zodra het vaccin is goedgekeurd.

In het systeem komt straks ook te staan wie met welk vaccin ingeënt is en tot welke doelgroep iemand behoort. Zo kunnen instanties niet alleen de vaccinatiegraad bijgehouden, maar ook de veiligheid en effectiviteit van een vaccin monitoren.

Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb is voor informatie over eventuele bijwerkingen van een vaccin afhankelijk van het registratiesysteem. Voor het centrum is het belangrijk dat serienummers goed ingevoerd worden. "Je kunt het vergelijken met pindakaaspotjes. Als er iets mis is met een potje, wil je weten om welk potje het gaat. Wij kunnen anders niet weten waar het probleem zit", legt directeur Agnes Kant uit.

Het RIVM ziet toe op het registratiesysteem. Hoever gevorderd dat systeem is, kon een woordvoerder donderdag niet zeggen. De Jonge verwacht dat dit systeem "eind december" af is.

Het vaccineren zelf

Zodra aan alle eisen is voldaan, ontvangen medewerkers in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning als eerste groep Nederlanders een uitnodiging tot vaccinatie, schrijft De Jonge vrijdag in een Kamerbrief.

De eerste vaccinaties vinden volgens de minister op 8 januari plaats. Uiterlijk op 11 januari zal de GGD op drie locaties in het land gaan inenten. Vanaf 18 januari vindt het vaccineren plaats op 25 centrale locaties in het land.

Zoals gezegd, bestaat het Pfizer-vaccin uit twee prikken. Tussen die twee inentingen zitten drie weken, aldus De Jonge.