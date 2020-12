Op 8 januari wordt de eerste Nederlander tegen COVID-19 gevaccineerd, mits het Europees medicijnagentschap EMA het vaccin van Pfizer en BioNTech maandag goedkeurt. Dat laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag aan de Tweede Kamer weten.

Daarmee wijkt Nederland definitief af van de koers van de Europese Unie. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen meldde eerder deze donderdag dat EU-lidstaten op 27, 28 of 29 december met het vaccinatieproces kunnen beginnen. Zij hoopt dat alle landen er tegelijk mee beginnen. "We beschermen onze burgers samen", aldus Von der Leyen.

De Jonge schrijft dat op 4 januari, de datum waarop hij aanvankelijk het vaccinatieproces wilde laten beginnen, de eerste uitnodigingen worden verstuurd naar medewerkers van verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging en mensen die gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Personen die een uitnodiging ontvangen, kunnen telefonisch een afspraak inplannen om gevaccineerd te worden. Later kan dat ook digitaal.

GGD's zullen uiterlijk op 11 januari op drie locaties in het land gaan vaccineren. Een week later moet dat vanaf 25 verschillende locaties gebeuren, aldus De Jonge.

De Tweede Kamer gaat donderdagavond in debat over de vaccinstrategie. Diverse fracties hebben hun ongenoegen geuit over de start van de vaccinatiecampagne, omdat omringende landen al in de laatste week van december beginnen met vaccineren.

Pfizer-vaccin wordt waarschijnlijk het eerste goedgekeurde vaccin in EU

Het coronavaccin van farmaceuten Pfizer en BioNTech is naar verwachting het eerste vaccin dat wordt goedgekeurd in de Europese Unie. Het vaccin heeft een effectiviteit van 95 procent en is in het Verenigd Koninkrijk via een spoedprocedure al goedgekeurd. Ruim 140.000 Britten zijn al ingeënt.

Woensdag maakten Duitsland, Denemarken en Frankrijk bekend te hopen voor het einde van het jaar de eerste inwoners te kunnen vaccineren.

Pfizer meldde donderdag dat als het middel wordt goedgekeurd, Nederland op zo'n tienduizend doses kan rekenen vóór het einde van dit jaar. De Jonge schrijft in de Kamerbrief dat Nederland een half miljoen doses kan verwachten.

De levering wordt snel na het besluit van de Europese Commissie over de toelating van het vaccin verwacht. Het definitieve leveringsschema moet nog worden afgerond. Met een half miljoen doses kunnen 250.000 Nederlanders ingeënt worden. Per inwoner zijn twee inentingen nodig. Er moeten drie weken tussen beide prikken zitten.