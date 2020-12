Als het coronavaccin van Pfizer maandag wordt goedgekeurd, heeft de farmaceut nog voor het einde van het jaar een kleine voorraad voor Nederland beschikbaar, laat een woordvoerder van het concern donderdag weten. Het zou om tienduizend doses gaan.

Met die voorraad kunnen zo'n vijfduizend inwoners gevaccineerd worden. Per persoon zijn twee doses nodig. Nederland wil eerst medewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking inenten.

Donderdag werd bekend dat EU-landen op 27, 28 en 29 december willen beginnen met de vaccinatiecampagnes. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wilde niet zeggen of Nederland ook die datum aanhoudt.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft eerder gezegd dat "als alles meezit" de eerste Nederlanders in de week van 4 januari worden ingeënt. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hoopt dat Nederland, net als de andere EU-landen, ook op 27, 28 of 29 december begint met vaccineren. "We beschermen onze burgers samen", aldus Von der Leyen.

Europese Commissie heeft meerdere vaccins aangekocht

De Europese Commissie heeft namens de EU-lidstaten zes soorten coronavaccins aangekocht. Alle EU-landen krijgen een vast aandeel van deze vaccins. Dat percentage is gebaseerd op het inwonersaantal. Het vaccin van farmaceuten Pfizer en BioNTech wordt naar verwachting maandag als eerste goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau EMA.

Pfizer zou aanvankelijk meer doses leveren, maar moest verwachte leveringen naar beneden bijstellen. De farmaceut kampt met problemen met het verkrijgen van grondstoffen. Daardoor worden naar verwachting niet 100 miljoen, maar 50 miljoen doses nog dit jaar geleverd.