Het RIVM meldt donderdag 12.844 nieuwe positieve coronatests. Dat is fors meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (9.026). De komende dagen liggen de dagcijfers hoger, omdat er gecompenseerd wordt voor een storing begin deze week, aldus een woordvoerder van het RIVM.

Maandag (8.496) en dinsdag (6.682) lagen de cijfers lager vanwege overbelasting van het systeem. Die achterstallige meldingen moeten nu gecompenseerd worden. Het dagcijfer van woensdag lag hierdoor bijvoorbeeld net als donderdag flink hoger (11.214) dan de voorgaande dagen.

Wanneer de achterstand bijgewerkt is, weet het RIVM niet. Meer toelichting geeft het instituut bij de wekelijkse update komende dinsdag, aldus de woordvoerder.

Nog eens 77 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Dat evenveel als een dag eerder. Het officiële dodental in Nederland passeerde zaterdag de tienduizend, hoewel het werkelijke aantal coronagerelateerde sterfgevallen waarschijnlijk al de dertienduizend gepasseerd is. Dat blijkt uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat rekening houdt met oversterfte in Nederland.

38 nieuwe opnames op ic, bezetting stijgt naar 536

Op de intensive cares zijn het afgelopen etmaal 38 nieuwe coronapatiënten opgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Het aantal coronapatiënten op de ic's staat nu op 536, tien meer dan een dag eerder.

De totale bezetting op de ic's, inclusief patiënten zonder corona, is nu 1.043, 27 minder dan een dag eerder.

221 nieuwe opnames in de kliniek, bezetting stijgt naar 1.467

Op de kliniek zijn het afgelopen etmaal 221 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het aantal coronapatiënten in de kliniek staat nu op 1.467, 29 meer dan een woensdag.

Ic- en kliniekbezetting bij elkaar opgeteld liggen er nu 2.003 coronapatiënten in het ziekenhuis, 39 meer dan een dag eerder. Het afgelopen uur zijn er zeven patiënten verplaatst tussen de regio's, waarvan één ic-patiënt.

Kuipers: Verwacht stijging in januari

Het toenemend aantal positieve tests zal in januari leiden tot meer ziekenhuisopnames, verwacht Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

"De verwachting is dat we meer dan 2.600 patiënten krijgen", aldus Kuipers. "Er zijn drie cruciale momenten (in de coronacrisis, red.): half maart, half oktober en nu. Half maart lagen er ruim honderd coronapatiënten op de ic, half oktober driehonderd en nu ruim vijfhonderd. De uitgangssituatie is daarmee slechter dan in oktober."

Daggemiddelden van de afgelopen week

Woensdag 16 december: 8.295

Dinsdag 15 december: 8.289

Maandag 14 december: 8.100

Zondag 13 december: 7.656

Zaterdag 12 december: 7.284

Vrijdag 11 december: 6.861

Donderdag 10 december: 6.411

