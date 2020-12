Schiphol-topman Dick Benschop roept reizigers op alleen te vliegen als ze een noodzakelijke reis moeten maken. Hij zei woensdagavond in de uitzending van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur dat de luchthaven als onderdeel van de samenleving ook de regels moet naleven. Ook wees hij op de eigen verantwoordelijkheid van mensen.

Afgelopen weekend was het heel druk op Schiphol. Dat leidde onder meer tot woede bij minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Volgens Benschop ging het vorig weekend door een combinatie van factoren mis op Schiphol. Hij noemde onder meer werkzaamheden en vluchten die tegelijkertijd aankwamen als oorzaken, maar zei er meteen bij dat de luchthaven zich daar niet achter mag verschuilen.

In samenspraak met minister Van Nieuwenhuizen heeft Schiphol naar aanleiding van de drukte strengere maatregelen getroffen om de drukte in goede banen te leiden. Zo zet Schiphol extra personeel in om reizigers te wijzen op de verplichte 1,5 meter afstand. Ook mogen mensen die reizigers komen brengen of ophalen de terminals niet meer betreden. Om de regels te handhaven, worden ook extra marechaussees ingezet.

Het kabinet houdt in de gaten of extra aanvullende maatregelen om niet-noodzakelijke reizen te ontmoedigen getroffen moeten worden. Daarbij wordt onder meer de mogelijkheid onderzocht van het invoeren van een reizigersverklaring dat een reis noodzakelijk is, schrijft minister Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

'Er zijn altijd motieven om nog wel te reizen'

Op de vraag of vakantievluchten verboden moeten worden, antwoordde Benschop dat de "werkelijkheid door elkaar heen loopt". Er zijn volgens de Schiphol-topman nog altijd motieven om wel te reizen. Dan gaat het om onder anderen zeelieden en technisch personeel of om familieomstandigheden.

Evengoed erkende Benschop dat het lastige tijden zijn en dat emoties kunnen opspelen. "We doen alles wat geadviseerd wordt. Ik roep iedereen op de adviezen op te volgen en alleen te vliegen als het noodzakelijk is."

