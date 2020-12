Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft er woensdag opnieuw bij Schiphol en KLM op aangedrongen de reizigersstromen op de luchthaven goed te regelen om drukte te vermijden. Naar aanleiding van de lange rijen mensen heeft zij daar in de afgelopen dagen al over gesproken met het vliegveld en de luchtvaartmaatschappij.

Dinsdagavond riep de Kamer het kabinet opnieuw op om het gesprek aan te gaan, omdat er nog steeds pieken in het aantal reizigers ontstaan. Ook premier Mark Rutte reageerde daar geërgerd op.

Van Nieuwenhuizen zei woensdag tegen NOS dat ze "boos en teleurgesteld" over de drukte is, juist omdat ze al een paar keer contact hierover heeft gehad met de luchthaven en vliegmaatschappijen. Ze vindt dat de bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen en maatregelen moeten treffen.

"De stevigheid van de gesprekken die ik heb gehad, maakt dat ik het gevoel heb dat de boodschap is overgekomen en dat ze hier ook serieus mee aan de slag gaan", aldus de minister tegen NOS.

'Rijen lijken extra lang doordat passagiers 1,5 meter afstand houden'

Een woordvoerder van Schiphol zegt tegen NU.nl naar aanleiding van de drukte van afgelopen weekend allerlei maatregelen te hebben getroffen, zodat iedereen op de luchthaven voldoende afstand kan houden.

Hij ontkent niet dat er bij het inchecken voor bepaalde vluchten rijen zijn ontstaan. "Maar in die rijen zorgen we met extra personeel ervoor dat de mensen 1,5 meter afstand houden. En doordat mensen onderling 1,5 meter afstand moeten houden, worden de rijen ook langer. Daarmee wordt de indruk gewekt dat het enorm druk is."

De luchthaven roept reizigers op zich aan de geldende coronamaatregelen te houden en zegt streng te zullen toezien op het naleven hiervan.

Niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland worden ontraden

Het kabinet roept mensen al enige tijd op om niet naar het buitenland te gaan voor een vakantie. Velen bleken nog wel de vakantie door te brengen in landen waarvoor een geel reisadvies (let op, veiligheidsrisico's) geldt.

Het ging vooral om reizen naar Nederlandse eilanden in de Cariben en de Canarische Eilanden. Maar sinds woensdag geldt voor de hele wereld een oranje reisadvies, wat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden ontraden.

Een groot deel van de Kamer wil dat het kabinet extra maatregelen gaat onderzoeken om ervoor te zorgen dat mensen niet meer onnodig naar het buitenland gaan. Als dat niet lukt, komt wat de Kamer betreft een vliegverbod in zicht. Rutte sluit zo'n verbod als een uiterst redmiddel niet uit, maar wijst erop dat ook het vrachtverkeer daar schade van ondervindt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.