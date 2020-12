Het RIVM maakt woensdag melding van 11.214 positieve coronatests. Dat dagcijfer is fors hoger dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (8.365). Dat komt mede doordat de cijfers van maandag en dinsdag incompleet waren door een storing bij de GGD's.

Het registratiesysteem van de GGD is sinds zondag overbelast, waardoor er maandag en dinsdag sprake was van onderrapportage. In totaal gaat het om ongeveer zesduizend positieve tests, die in de komende dagen worden meegenomen in de dagcijfers.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde cijfer van de zeven voorgaande dagen om een beter beeld te schetsen van het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland. Vanwege de schommeling van de dagcijfers is het volgens het RIVM beter om naar de weekcijfers te kijken.

Nog eens 77 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Dat waren negen sterfgevallen minder dan in het voorgaande etmaal. Het officiële dodental in Nederland passeerde zaterdag de tienduizend, hoewel het werkelijke aantal coronagerelateerde sterfgevallen waarschijnlijk al de dertienduizend gepasseerd is. Dat blijkt uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat rekening houdt met oversterfte in Nederland.

Daggemiddelden van de afgelopen week Dinsdag 15 december: 8.289

Maandag 14 december: 8.100

Zondag 13 december: 7.656

Zaterdag 12 december: 7.284

Vrijdag 11 december: 6.861

Donderdag 10 december: 6.411

Woensdag 9 december: 6.158

Tot 20 januari harde lockdown in Nederland

Het kabinet zag zichzelf vanwege de stijgende coronacijfers genoodzaakt een hardere lockdown in te voeren. Sinds dinsdag zijn onder meer niet-essentiële winkels, musea en theaters gesloten. Onder meer supermarkten, apotheken, opticiens en bedrijven die levensmiddelen verkopen, mogen openblijven.

Vanaf woensdag zijn ook alle scholen gesloten. Mensen worden daarnaast opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken en maximaal twee bezoekers tegelijk thuis te ontvangen. Tijdens de kerstdagen mogen maximaal drie mensen over de vloer komen.

