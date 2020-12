Terwijl bij de Bruna het rolluik halfdicht was en alleen postpakketjes konden worden afgegeven en opgehaald, was 300 meter verderop de Primera wel gewoon open. Ook niet-essentiële zaken als tijdschriften en agenda's werden verkocht. Het was onduidelijk wat nou wel en niet mocht - al namen sommige winkeliers duidelijk meer ruimte dan de regels voorschrijven.

Het kabinet liet later op de dag weten dat de regels voor winkels worden aangescherpt. Zij mogen alleen open blijven als ze minstens 70 procent van hun omzet halen uit artikelen voor levensonderhoud.

De aanscherping volgde op een chaotische woensdagochtend, waarop veel ondernemers en winkelketens duidelijk moeite hadden met het interpreteren van de regels van de strenge lockdown.

Het was een triest beeld bij de Bruna in Gouda. Het rolluik was half gesloten en je moest bukken om de winkel in te kunnen. Aan het half gesloten rolluik fladderde een A4'tje waar in blokletters op stond dat de winkel gesloten was en alleen open was om postpakketten af te geven of op te halen.

"Ik heb wel begrip voor de lockdown, maar vervelend is het wel", verzuchtte een van de medewerkers van de boek- en kantoorartikelenwinkel. "Dit zijn de weken waarvan we het moeten hebben. We missen een hoop omzet zo."

In de winkel zelf blokkeerden karren de schappen met tijdschriften. Ook de agenda's en scheurkalenders waren vrijwel onbereikbaar voor klanten. Op de vraag of we - als we het zouden willen - ook niet stiekem een tijdschrift zouden kunnen kopen, volgde een resoluut "nee". "Daar staat een hoge boete op, dus dat doen we niet", zei de medewerker.

Klanten staan tussen de tijdschriften te neuzen

Hoe anders was dat een paar honderd meter verderop bij de Primera. Hier geen half gesloten rolluik, maar een dichte deur. Toch was de winkel wel gewoon open en binnen stonden meerdere klanten in het schap met tijdschriften te neuzen.

Een medewerker vertelde dat alles gewoon werd verkocht, totdat gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waren afgerond. Het was niet druk in de winkel, maar er werden inderdaad gewoon tijdschriften afgerekend aan de kassa.

Op veel winkeldeuren zijn dit soort A4'tjes te zien. (Foto: ANP)

Ministerie moet duidelijkheid scheppen

Primera-directeur Gert van Doorn vertelde in gesprek met NU.nl dat uit het gesprek met het ministerie moest blijken wat wel en niet mag. "Dat is voor een deel van onze winkeliers niet duidelijk en ook niet voor de lokale bestuurders en handhavers."

Het advies aan de ruim vijfhonderd Primera-winkels was om alleen open te blijven voor postzaken. Enkele tientallen winkels gingen tegen dat advies in en verkochten ook niet-essentiële producten.

"We horen geluiden van supermarkten die een beroep op onze winkels doen om ook tabak te verkopen om de supers te ontlasten. Tabak is ook een eerste levensbehoefte, er moet meer duidelijkheid over komen", aldus Van Doorn.

300 Dit zijn de maatregelen van de nieuwe lockdown

De Jonge: 'Zoek niet de randen op'

Even verderop waren aan de Goudse Kleiweg ook verschillende telefoonwinkels gesloten, terwijl een paar kilometer verderop een telefoonwinkel wel gewoon open was, omdat ze daar ook service verlenen en bijvoorbeeld kapotte telefoons repareren.

"Ik weet het, maar daar beginnen wij niet aan", zei een medewerker van een Apple-winkel vanachter een glazen gesloten deur. De deur openen voor een kort gesprek wilde hij niet. Puur om te voorkomen dat er beeldvorming ontstaat dat er wel af en toe mensen de winkel binnengaan. "In ieder geval de komende twee dagen zijn we volledig gesloten, daarna kijken we wat wel kan."

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag al wel dat dit niet de periode is om "de randen op te zoeken". Het oplopende aantal besmettingen vraagt volgens hem "een maximale inspanning" van iedereen om contacten te beperken.