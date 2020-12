Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benadrukt woensdag dat koopjeswinkels zoals Action en Wibra niet open kunnen. Hiermee reageert hij op het besluit van de ketens om toch open te gaan voor de verkoop van essentiële middelen.

"Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken, en daarom kan het gewoon niet", zegt De Jonge. De minister benadrukt woensdag dat de situatie met het coronavirus van iedereen "een maximale inspanning" vraagt om contacten te beperken. Hij maakt later op de dag bekend hoe het kabinet die winkels gaat dwingen de deuren te sluiten.

Dinsdag liet HEMA weten ondanks de nieuwe lockdown de deuren open te houden en alleen voedingswaren te verkopen. Woensdag volgden budgetketens Wibra, Xenos en Action met een soortgelijk bericht. De woordvoerder van Wibra kon het voornemen om te openen nog niet bevestigen.

Het kabinet kondigde maandag de sluiting van alle niet-essentiële winkels aan in de strijd tegen het coronavirus. Onder meer supermarkten, apotheken, opticiens en bedrijven die levensmiddelen verkopen mogen openblijven.

Action verbaasd over reactie kabinet

Action is verbaasd over de mogelijke streep door de geplande heropening. Het ministerie van Economische Zaken gaf de onderneming dinsdag nog toestemming voor een gedeeltelijke heropening, stelt een woordvoerster.

"We verkopen ook niet alle spullen. Bovendien verlichten we de druk op de supermarkten", vult ze aan. Action wijst er ook op dat bij eerdere lockdowns in België en Frankrijk, waarbij een groot deel van de detailhandel dicht moest, Action-filialen ook essentieel geachte goederen mochten blijven verkopen.

Bronnen: Kabinet wil grens verhogen

Action verklaart ondanks de maandag afgekondigde lockdown open te mogen, omdat ongeveer 40 procent van de omzet behaald wordt met essentieel geachte artikelen.

Momenteel ligt deze grens op 30 procent. Vermoedelijk wil het kabinet de grens verhogen, zodat een winkel pas open mag als een veel groter deel van de omzet komt uit essentiële producten zoals bijvoorbeeld voeding, wc-papier en zeep, zeggen ingewijden rondom het kabinet.

Tweede Kamer reageert fel op geplande opening

Vanuit de Tweede Kamer klonk al snel felle kritiek op de geplande opening. "Action, Wibra, Makro open. Basisscholen, kleine winkels dicht. Vindt het kabinet dit zelf eerlijk?", zei PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher op Twitter. Groothandels zoals Makro mogen openblijven van het kabinet.

Naast PvdA, SP en GroenLinks beklaagde ook Kees Verhoeven van coalitiepartij D66 zich over de geplande opening.

"Op deze manier doen we het niet samen en verdelen we de pijn niet eerlijk", aldus de politicus. "Nog even en meubelzaken en bouwmarkten gaan ook open. Terwijl speciaalzaken en MKB-bedrijven dicht zijn."